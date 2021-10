Jak na web s responsivním designem, který nadchne v mobilních zařízeních? [sponzorovaný článek]

Chcete mít na webu více spokojených zákazníků, kteří vám budou přinášet konverze? To vám může usnadnit responsivní web design! Co tedy zvážit při navrhování webu, aby výsledný design vypadal dobře i na obrazovkách mobilních zařízení a fungoval správně?

V dnešním světě je internet jednou z nejdůležitějších forem médií a už dávno neplatí, že ho lidé používají převážně na stolním počítači. V posledních letech vzrůstá každým dnem i jeho používání na mobilních zařízeních – telefonech a tabletech. Už v roce 2014 procento prohlížení webových stránek přes mobilní zařízení předstihlo jejich zobrazování přes stolní počítače! A takovému zákaznickému chování je nutné přizpůsobit i váš web.

Responsivní design webu v jednoduchosti znamená, že prvky webové stránky mění svou velikost podle šířky nebo i výšky zařízení, na kterém se internetová stránka zobrazuje. Responsivní web design tedy dokáže přearanžovat jednotlivé prvky na webu tak, aby se vešly na jakoukoli obrazovku, bez chyb nebo zbytečných komplikací v zobrazování obsahu. Webové stránky plně přizpůsobené pro zobrazování na mobilních zařízeních přivádějí více návštěvníků, ze kterých se mohou stát vaši spokojení zákazníci.

Správné načasování

Na to, že se bude stránka zobrazovat i v mobilních zařízeních je důležité myslet už při jejím samotném navrhování. Design vašeho webu pro mobilní zařízení přitom nemusí být přesnou, jen menší, kopií klasické verze vaší webové prezentace. Někdy může být dokonce užitečné navržením mobilní verze uživatelského webového rozhraní začít. Tzv. přístup Mobile First vás totiž donutí hned od začátku design maximálně zjednodušit a zařadit do něj jen nezbytné prvky a informace. Další možností je navrhovat obě verze současně.

Vyřešená navigace webu

Jednou z nejzásadnějších částí webové stránky je její přehledná navigace. Právě tento prvek způsobuje v mobilní verzi při špatném zpracování řadu problémů, které mohou vést roztěkaného návštěvníka k odchodu jinam. Pro mobilní zařízení proto používejte místo klasického tzv. „hamburger menu“, které po rozbalení zobrazí všechny důležité odkazy na jednotlivé podstránky webu. Klasická lišta s menu tzv. menu bar, se hodí pouze pro zobrazování na větších monitorech.

Uživatelská přívětivost na prvním místě

Při tvorbě responsivního webu myslete na co nejpříjemnější uživatelský zážitek. Když si zákazník webovou stránku prohlíží v mobilním zařízení, často se nachází mimo svou komfortní zónu – třeba v MHD. V takové situaci je méně trpělivý ve zjišťování potřebných informací, a proto se vyplatí mobilní verzi webu maximálně zjednodušit a zpřehlednit. Někdy je třeba například změnit pořadí a umístění prvků na stránce, a někdy dokonce i zjednodušit obsah jednotlivých sekcí webu nebo velikost prvků tak, aby svůj účel plnily perfektně i na mobilních zařízeních. Také je důležité si pohlídat, aby kolem sebe měly všechny prvky na stránce dostatek prostoru a dalo se na ně snadno kliknout i prstem.

Zjednodušte si práci a ušetřete peníze

Chcete plně responsivní web? Děláte si ho sami a chcete si ušetřit práci? Pořiďte si kvalitní webovou šablonu, která má responsivní design už předdefinovaný. Využít můžete také služby nejrůznějších web builderů. Při samotném navrhování stránky myslete na jednoduchost a uveďte jen ty nejdůležitější informace. Díky dobře navržené šabloně na vás zbude minimum nutných úprav, aby se váš web v mobilních zařízeních zobrazoval funkčně a profesionálně.

Jaká je tedy ta nejjednodušší, a zároveň spolehlivá cesta k vlastnímu responsivnímu webu? Rozmyslete si návrh rozvržení a obsahu webu, který si můžete buď sami nakreslit, nebo si ho nechat navrhnout od specialisty. Dále je nutné pořídit si webhosting a vlastní doménu, nainstalovat redakční systém podle svého gusta a k tomu si vybrat kvalitní šablonu. Pak už můžete začít tvořit plně responsivní web! Ten už je v dnešní době samozřejmostí, kterou návštěvníci očekávají. Vaše mobilní verze tak musí fungovat stejně spolehlivě jako švýcarské hodinky!



Domů » Články » Jak na web s responsivním designem, který nadchne v mobilních zařízeních? [sponzorovaný článek]

reklama reklama