Byly odhaleny klíčové specifikace Moto G200

Na internetu prosakují další informace o chystaném modelu Moto G200 5G. Tentokrát se s novými informacemi pochlubil německý technologický zpravodajský web, který se odkazuje na anonymní zdroj. Poprvé se doslýcháme o naprosto zásadních podrobnostech o hardwaru a potenciální dostupností zařízení.

TechnikNews, německý zpravodajský web, prozradil, že telefon nese interní označení Yukon a v Číně bude v prodeji pod názvem Motorola Edge S30. Nadcházející vlajkový model společnosti bude představen už v listopadu letošního roku.

Přední strana telefonu má být vybavena Full HD+ displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz. Velikost panelu je však prozatím neznámá. Telefon bude vybaven trojici zadních fotoaparátů – 108Mpx hlavní + 13Mpx ultraširokoúhlý + 2Mpx hloubkový senzor. Naopak pro selfies bude připraven 16Mpx snímač.

Srdcem telefonu bude osmijádrový procesor Snapdragon 888. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak postará operační paměť o velikosti 8 GB. Telefon v době představení bude pracovat s Androidem 11. Lze ale do budoucna očekávat aktualizaci na verzi 12. Evropský trh se Moto G200 dočká spíše začátkem příštího roku.

Zdroj: androidheadlines.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!