Huawei představil kompaktní a cenově dostupné chytré hodinky Watch Fit Mini

Společnost Huawei není mezi chytrými hodinkami žádný nováček, na kontě má pěknou řádku povedených modelů. Nyní představila kompaktnější a cenově dostupné chytré hodinky Watch Fit Mini.

Huawei Watch Fit Mini – kompaktní, cenově dostupné a skvěle vybavené

Jedná se o levnější variantu modelu Watch Fit, které měly premiéru minulý rok. Tato modelová řada přišla na trh s obdélníkovým podélným tvarem ciferníku. Watch Fit Mini přichází se stejným designem, jen jsou o kousek menších rozměrů. Hodinky mají displej s rozlišením 1,47 palců a rozlišením 194 x 368 pixelů. Jen pro srovnání, klasické Watch Fit jsou vybaveny displejem s úhlopříčkou 1,64 palců. Watch Mini mají tedy menší úhlopříčku a menší rozlišení, ale oba dva modely jsou vybaveny AMOLED displejem, který přináší vynikající zobrazení a skvělé podání barev.

Hodinky si nezadají, co se funkcí týče, s konkurencí. Jsou vybaveny měřením srdečního tepu, měřením hladiny kyslíku v krvi SpO2, umí monitorovat stres a sledovat spánek. Hodinky nabídnou celkem 96 sportovních režimů, které umí zaznamenávat a mezi které patří například chůze, běh, jízda na kole, nebo plavání. Nezaskočí je ani voda včetně potápění, vydrží totiž až 5 ATM. Co se výdrže týče, jsou hodinky vybaveny baterií s kapacitou 180 mAh, která by měla dodat hodinkám až 14denní výdrž. Na evropském trhu by se měly hodinky prodávat za cenu 99 eur, tedy v přepočtu asi za 2 500 Kč.

