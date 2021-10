Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době vzrostla obliba ježdění na kole, což také souvisí s rozmachem služeb pro sdílení kol. Google si je vědom tohoto trendu a připravuje do aplikace Google Mapy navigaci speciálně určenou pro cyklisty. Nečekejte zcela nové přepracované rozhraní, spíše jde o co nejjednodušší použití bez nutnosti aktivace přímo plnohodnotné navigace.

Google Mapy nabízí funkce varující před požáry a snaží se předcházet vysokým teplotám

Live Navigation

Google nazval novinku jako Live Navigation a je určena právě pro cyklisty. Dalo by se říci, že se vývojáři soustředili na co nejjednodušší způsob informování cyklisty, takže nezařadili do novinky nutnost aktivovat přímo navigaci, jakou znáte při řízení vozidla. Jakmile je určeno, že využijete kolo, tak hned v dolní části obrazovky se v reálném čase přepočítává vzdálenost k cíli.

Také jsou zde k dispozici informace o převýšení. Stejný způsob informování se nachází v notifikační liště. Upozornění aktuálně zobrazuje čas do cíle, ale nic víc. Jedná se vskutku o velmi jednoduchou formu navigování, ale je otázkou, jak moc budou cyklisté něco takového využívat.

Novinka bude dostupná v aplikacích pro Android a iOS v horizontu měsíců, přičemž zatím nevíme, jestli dojde ke globálnímu spuštění, nebo ji Google uvolní postupně pro jednotlivé krajiny. Na bližší informace si budeme muset počkat.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Google Mapy dostávají Lite navigaci pro cyklisty

reklama reklama