Apple bude čelit pokutě kvůli NFC technologii, tedy možnosti placení

iPhone 13 Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud jde o Android, jedná se i přes nějaká omezení o poměrně otevřenou platformu. Sice v tuto chvíli dominuje možnost placení přes službu Google Pay, i tak může jakákoliv banka si vyvinout vlastní řešení pro používání NFC technologie pro placení, a to na každém smartphonu. Apple se ale vydal opačnou cestou a tuto možnost nenabízí nikomu a využívá ji jen on sám pro svou službu Apple Pay. To se ale nelíbí EU a pravděpodobně dostane americký gigant pokutu za zneužívání postavení na trhu.

EU chystá legislativu, která donutí Apple zpřístupnit NFC pro placení

NFC pro všechny?

Apple čelí kritice kolem NFC technologie na svých zařízení, zejména s ohledem omezené dostupnosti. To by ani tak moc nevadilo, ale ve skutečnosti jen Apple může používat NFC pro placení v rámci Apple Pay. Tuto možnost nedovoluje nikomu jinému. Ostatně se není čemu divit, když z každé transakce si bere poplatek. Takto by přišel o značnou sumu peněz, jelikož konkurence by mohla nabídnout lepší podmínky, a to i pro uživatele.

Dle zdroje obeznámeného s aktuální situací dostane Apple pokutu za zneužívání svého postavení. Antimonopolní regulační orgány EU v tuto chvíli připravuje všechny podklady a výsledky šetření budou odeslány Applu na začátku příštího roku. Evropská komise zahájila vyšetřování již v červnu minulého roku a zřejmě se dospělo k rozhodnutí, že Apple narušuje obchodní soutěž.

Výše samotné pokuty není známá, ale nejde ani tak o samotnou sumu, jako o následné nařízení, které by mohlo vést k otevření přístupu k NFC technologii na iPhonech a hodinkách, případně dalších produktech. Samozřejmě si Apple může situaci nějak pojistit poplatky, ale teoreticky by mohla přijít konkurence v podobě bank, fintech společností a dokonce i samotný Google by mohl nabídnout svou metodu placení. Na oficiální stanoviska a výsledky vyšetřování si ale budeme muset počkat nějakou chvíli.

Zdroje: reuters.com, gsmarena.com



