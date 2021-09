Zvyšte svou produktivitu díky kompaktnímu, ale výkonnému mini počítači Beelink GTR! [sponzorovaný článek]

Když se řekne výkonný počítač, mnoho lidí si představí obrovské bedny s mnoha dedikovanými kartami, velkým chladičem pro procesor a rozměrný zdroj s velkým odběrem. Doby, kdy bylo nutné pro umístění výkonného hardwaru mnoho místa jsou ale dávno pryč, nabušený stroj se může vměstnat i do velmi malého těla. Skvělým důkazem je například mini počítač Beelink GTR, který schovává opravdu výkonný hardware v maličkém těle.

Beelink GTR

Beelink GT-R Barebone je kompaktní počítač, který toho v sobě ukrývá více, než se na první pohled může zdát. Srdcem samotného počítače je procesor AMD Ryzen5 3550H, kterému sekunduje až 16 GB operační paměti. Pro ukládání dat je pak k dispozici rychlý SSD disk o velikosti až 512 GB a grafický výkon má na starosti grafická karta Radeon Vega 8. Velkou výhodou oproti konkurenci je také čtečka otisků prstů integrovaná přímo na tělo PC.

Nemusíte se bát, jelikož nebude ochuzeni ani v oblasti, co se týče konektorové výbavy. K dispozici máte hned 6x USB A 3.0, 1x USB C, kombinovaný 3,5mm audio jack, DisplayPort či dvojici HDMI a hned dvojici portů RJ-45 pro zapojení do sítě. Bezdrátovou konektivitu si bere na starosti WiFi 6 a Bluetooth 5.0 Důkaz toho, že se jedná o plnohodnotný stolní počítač je také již předinstalovaný Windows 10 Pro. Celkové rozměry jsou pak 12 x 16,8 x 3,9 cm a počítač lze umístit také například na zadní stranu monitoru pomocí standartu VESA.

Mini PC Beelink GTR můžete zakoupit již za 779 dolarů. Pokud ale využijete slevový kód STSPXYDB26G8, zaplatíte jen 732 dolarů. Kupujte ZDE.



