Apple vydal iOS 14.8. a watchOS 7.6.2

Včera společnost Apple vydala nový operační systém watchOS 7.6.2 pro všechny uživatele. To není ani tak překvapivé, jelikož na této aktualizaci společnost pracovala posledních několik týdnů. Kromě toho jsme se dočkali také dlouho očekávaného iOS 14.8. Co nového obě aktualizace přináší?

Začněme systémem pro chytré hodinky. K dispozici je pro Apple Watch Series 3 a novější. Upřímně řečeno jsme se velkých změn nedočkali, respektive se tato aktualizace soustředí hlavně na opravu chyb a výrazné vylepšení bezpečnostních děr. Aktualizaci lze stáhnout klasickým způsobem, tj. přes iPhone aplikaci Watch.

iOS 14.8 už je přeci jen o něco zajímavější. Vůbec poprvé v historii iOS jsme se dočkali verze s přídavkem .8. Tím ale veškerá zajímavost končí, protože nové funkce k dispozici nejsou. I v tomto případě šlo o nápravu bezpečnostních chyb. Systém si můžete stáhnout buď skrze aplikaci Nastavení, anebo pomocí iTunes.

