Zdroj: Blackview.hk

Před 3 měsíci společnost Blackview oznámila novou značku telefonů Oscal a právě dnes máme tu příležitost poznat úvodní přírůstek v oficiální podobě. Čínský výrobce bude všechny zástupce pod tímto názvem zařazovat do nejnižšího patra mobilního trhu, což přímo potvrzuje první zástupce s označením C20. V pozdější době k němu ještě připojí vylepšenou variantu C20 Pro.

Bez nároku na 4G

Model C20 disponuje 6,088palcovým IPS LCD panelem s HD+ rozlišením a kapkovitý výřez ukrývá 2MPx selfie kamerku. Hardwarovou stránku zastoupí čtyřjádrový čip SC7731E od Unisoc, který mimochodem podporuje jen 3G sítě. Následuje 1GB operační paměť RAM po boku 32GB úložiště, ale nechybí podpora paměťových microSD karet do výše 128 GB. Článek baterie má velikost 3 380 mAh a vystačit bez dobíjení by klidně mohla do druhého dne.

Zadní straně patří jedna přisvětlovací LED dioda a dva objektivy fotoaparátu s hlavním 5MPx senzorem. Kromě funkce dual-SIM si také zaslouží zmínku 3,5mm sluchátkový jack či starší microUSB port. Operační systém Android 11 v edici Go by měl zajistit hladký provoz. Vzpomínaná verze Pro bude vynikat osmijádrovým čipem s podporou LTE sítí, 2GB pamětí RAM a vzadu 8MPx fotoaparátem. Ostatní převezme od současné novinky.

Nakonec do 15. září platí u C20 cena 50 dolarů (tj. cca 1 071 Kč), kdy potom vroste na dvojnásobek. Vybírat lze ze čtyř barevných provedení (černé, fialové, modré, zelené). U vyšší varianty nebyla doposud upřesněna konečná cenovka.

Zdroje: gizmochina.com, store.blackview.hk



Domů » Články » Blackview má novou značku a první model

reklama reklama