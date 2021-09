Svět mobilních aplikací a jejich vývoje odhalí Mobile Internet Forum 2021

Konference ukáže jak vyvíjet a zadávat mobilní aplikace, proč testovat a přidávat jednotlivé moduly postupně, know-how inovativních aplikací či chytrou komunikaci měst s občany.

Mobilní aplikace dnes dokáží skoro všechno. Usnadnit nákupy, nahradit hlášení místního rozhlasu, ale taky zachránit život. V době covidové nám mobily pomohly zůstat v kontaktu i bez kontaktu. Ale co teď?​ ​Vracíme se do starých kolejí, nebo se naše chování změnilo? Co lidé​ vlastně chtějí mít ve svém telefonu?

Na 14. ročníku konference Mobile Internet Forum 2021 vás i tentokrát čekají aktuální data, nejnovější trendy i veleúspěšné projekty ze světa mobilního internetu. Její konference je nabitý, čekají vás tato témata:

Zkušenosti z vývoje a implementace mobilních aplikací

Zadávání výroby mobilních aplikací interně i externě

Co s sebou vlastně nese vývoj licencovaného softwaru

Nová generace mobilní analytiky a její nástroje

Pohled legislativy na práci s daty

Know – how inovativních aplikací: Digital Green Passport , aplikace Záchranka

Chytrá komunikace měst – Můj rozhlas a platforma Bolt

Trh mobilních operátorů a jejich úloha v mobilním ekosystému

Mobilní návštěvnost a objem mobilní inzerce

Osobní asistent pro nakupování Moje Makro od AppElis

Audio platforma na vyžádání, podcasty

A potkáte se například s těmito odborníky:

Jak zadávat a následně vyvíjet mobilní aplikace

Zadávání a následné vyvíjení mobilních aplikací je komplexní problematika a vyžaduje zkušenosti a znalosti, které mnohdy zadavatel nemá. Dominik Veselý z Ackee na příkladech z praxe vysvětlí, jak zadávat mobilní aplikace ať už interně nebo externě a představí aktuální trendy v jejich vývoji, třeba kdy vyvíjet nativně nebo jaké nástroje používat.

Nová generace mobilní analytiky a vizualizace dat

Jiří Viták ze společnosti Digitální architekti představí mobilní analytiku nové generace, její marketingové využití a vizualizaci dat. Zaměří se také základní fungování nástrojů jako Firebase, Google Analytics 4 či Smartlook, které výrazně usnadňují práci s daty.

Bez kontinuálního vývoje, výzkumů a testů se neobejdete

Důležitost kontinuálního vývoje, výzkumů a testů vám na příkladu aplikace pro mobilní bankovnictví předvede Ondřej Straka z eMan a Lída Hašková z ČSOB. Ta vsadila na pevný základ, na nějž se dle reakcí klientů budou následně modulově nasazovat nové funkce.

Data a právní změny v roce 2021 – držíte krok?

Jak to vypadá s novou evropskou úpravou digitálních dat (ePrivacy)? Zaznamenali jste, že se změnila praxe ohledně cookies a že se letos Úřad zaměřil na obchodní sdělení, posílané prostřednictvím operátorů? Na zpracování dat optikou práva se zaměří advokátka Petra Dolejšová.

Chytrá komunikace měst

Mnoho měst pochopilo, že informace ze samosprávy musí přijít za lidmi, nikoliv naopak. To, jak funguje komunikace pomocí aplikace Mobilní rozhlas, a následné vyhodnocování kampaní a využití kontaktů, bude zajisté inspirací i pro komerční využití. Od Romana Sysla uslyšíte, jak mohou data z mobilních aplikací pomáhat zlepšovat proměnu města, veřejné služby nebo dokonce infrastrukturu pomocí platformy Bolt.

A to zdaleka není všechno! Přijďte si pro​ pořádnou dávku mobilní inspirace. Zavítejte 23. září 2021 na konferenci Mobile Internet Forum a ponořte se do světa mobilních aplikací a mobilního internetu. Kompletní program naleznete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat.

Organizátorem jsou server Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.



