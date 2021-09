Spotify naučí automaticky rozšiřovat playlisty o doporučenou hudbu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Je všeobecně známo, že Spotify patří mezi špičku v doporučování obsahu, který by mohl uživatel konzumovat. Streamovací služba nyní obohacuje svůj přehrávač o novou funkci vylepšit, která by kromě lepšího doporučování obsahu měla umět také automaticky vkládat doporučený obsah do již existujících playlistů.

Vylepšení playlistů

Jakmile bude funkce dostupná, v horním rohu obrazovky přibyde tlačítko Vylepšit, které ji aktivuje. Funkce vylepšení se zaměřuje na playlisty, jež dokáže automaticky doplňovat. Dle zdrojů by funkce měla po každých dvou skladbách začne přehrávat právě jednu doporučenou. Zde je jedno drobné omezení, alespoň prozatím bude možné playlist obohatit pouze o 30 skladeb. Funkce vylepšení má doporučovat pouze skladby odpovídající zbytku stávajícímu playlistu, rychlejší by měla také být možnost přidání doporučené skladby do playlistu.

Na závěr je také nutné zmínit, že Spotify funkci vylepšit chystá pouze pro předplatitele Spotify Premium. Uživatelé bez aktivního předplatného tak mají bohužel smůlu. Spotify plánuje novinku vypustit během několika málo dní do 40 zemí včetně mnoha evropských, je tedy dost možné, že se dočkáme i u nás. Pokud bychom se nedočkali v první vlně, není třeba zoufat, společnost po krátkém testování v několika zemích plánuje rozšíření dostupnosti i pro ostatní státy.

