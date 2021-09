Samsung představil neuvěřitelný 576MPx fotoaparát

Pamatujete si ještÄ› na starĂ© doby, kdy se vĂ˝robci pĹ™edhánÄ›li v tom, kolik megapixelĹŻ jejich zařízenĂ­ poskytuje? Tehdy to byl jednoduchĂ˝ pomÄ›r jedna ku jednĂ©, kterĂ˝ ukázal, jak dobrĂ˝ váš fotoaparát vlastnÄ› je. Dnes je situace odlišná, byĹĄ megapixely stále hrajĂ­ roli v kvalitÄ› obrazu. Telefony ale jsou schopny vĂ˝raznÄ› lĂ©pe pracovat s vĂ˝poÄŤetnĂ­m vĂ˝konem, a tak jsou i malĂ© senzory schopny velkĂ˝ch kvalit.Â

Stále je mnoĹľstvĂ­ megapixelĹŻ velkĂ˝m tĂ©matem. A tak Samsung odhalil fotoaparát s neuvěřitelnĂ˝mi 576 MPx. Tohle uĹľ je solidnĂ­ „flex“ v kaĹľdĂ©m ohledu. PravdÄ›podobnÄ› se tento snĂ­maÄŤ do telefonĹŻ jen tak nedostane, ale stojĂ­ za zmĂ­nku, protoĹľe pouĹľitá technologie ohromuje.Â

NovĂ˝ senzor bude k dispozici v roce 2025 se zaměřenĂ­m na drony, automobily a pro lĂ©kaĹ™skĂ© pouĹľitĂ­. NovĂ˝ 576MPx fotoaparát byl odhalen na evropskĂ©m summitu SEMI, kde byla takĂ© pĹ™edstavena ÄŤasová osa senzorĹŻ.Â

AktuálnÄ› jsme v bodÄ› 108MPx senzoru, kterĂ˝ je používán ve smartphonech od Samsungu, zatĂ­mco 200MPx senzor – nazĂ˝vanĂ˝ Samsung ISOCELL HP1 – vyplnĂ­ jednu z mezer v 576MPx fotoaparátu.Â

Nutno podotknout, Ĺľe snĂ­maÄŤ zatĂ­m nenĂ­ navrĹľen pro pouĹľitĂ­ ve smartphonech, ale do budoucna tuto cestu nelze vylouÄŤit. Velikost pixelu je 0,8 µm, coĹľ nenĂ­ nejmenší dostupná velikost, takĹľe tu je ještÄ› prostor pro zlepšenĂ­. CelĂ˝ snĂ­maÄŤ je velkĂ˝ 1/0,57” a je otázkou, zda se vĹŻbec do telefonu vejde.Â

