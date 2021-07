Recenze Realme GT 5G: výkonný sporťák s bohatou výbavou a skvělou cenou [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Do redakce se nám na test dostal smartphone Realme GT 5G. Očekávané želízko v ohni, které by mělo konkurovat špičkovým modelům vyšší třídy. Jeho výbava je rozhodně zajímavá, ale bude to stačit na to, aby pořádně zatopil značkám, jako jsou Samsung nebo Apple? To se dozvíte v naší recenzi.

Realme GT 5G – nadupaný sporťák se silným výkonem pod kapotou

Čínská značka Realme patří k jedné z nejrychleji rostoucích. Její produkty se vyznačují především dobrým poměrem ceny a výkonu. Realme GT 5G přináší vše, co by měl model střední třídy mít, ale má také mnoho věcí navíc, které u konkurenčních top modelů postrádáme.

Obsah balení a konstrukce

Ačkoliv je krabička poměrně veliká, uvnitř nalezneme, na dnešní poměry, standardní výbavu. Kromě samotného telefonu jsou zde přibaleny nabíječka, nabíjecí kabel a ochranné pouzdro. Nic podstatného zde nechybí, ale nic navíc zde nehledejme. Rozhodně chválíme přiložené silikonové průhledné pouzdro, které zajistí ochranu telefonu před poškrábáním a ničivými pády.

První, co nás na telefonu zaujme, je jeho velikost. Pro někoho to je plus, pro někoho spíš nedostatek. Pokud ale máte rádi vetší rozměry, přijdete si na své. Testovaný telefon má velmi zajímavé provedení zadní části. Ta je vyrobena ze skla. Barevná kombinace, která nese název „závodní modrá“, vytváří velmi zajímavé efekty odlesku a změny barvy a rozhodně vypadá zajímavě a dává telefonu neotřelý vzhled. Pocitově se telefon, navzdory jeho velikosti, velmi dobře drží v ruce. Displej je již z výroby opatřen ochrannou fólií, takže i zde dáváme plusové body za to, že výrobce myslí na kompletní ochranu.

Na pravé straně se nachází tlačítko pro zapnutí, na levé straně pak tlačítka pro regulaci hlasitosti a slot pro vložení dvou SIM karet. Na zadní straně se nachází panel, ve kterém je integrován trojitý fotoaparát. Pokud jste vyznavači klasického připojení sluchátek, pak se jistě zaradujete. Ve spodní části telefonu se nachází starý dobrý 3,5mm jack konektor. Vedle něj jsou pak umístěny vstup pro USB-C kabel, mikrofon a reproduktor.

Displej

Realme GT 5G je vybaven, z našeho pohledu, velmi povedeným displejem se špičkovými parametry. Prakticky mu nelze nic vytknout. Úhlopříčka 6,4 palců nabízí opravdu velikou zobrazovací plochu, poměr displeje k tělu činí 91,7 %. Když k tomu připočítáme Super AMOLED technologii, FULL HD+ rozlišení a obnovovací frekvenci 120 HZ, pak není o dokonalých zobrazovacích schopnostech pochyb. Barevné podání, jas, kontrast jsou prostě špičkové a displeji tak nelze prakticky nic vytknout.

V displeji, resp. pod displejem, se nachází čtečka otisku prstů. Zatím není mnoho konkurenčních modelů, které by tento prvek nabízely, a to ani přední výrobci, jakými jsou Apple a Samsung. Čtečka otisku funguje nad očekávání skvěle bez sebemenšího zaváhání. Umístění v displeji je prostě perfektní řešení a odemykání telefonu se tak stává velmi pohodlným.

Hardware, výkon zvuk a technické parametry

V těle telefonu tepe výkonný procesor Snapdragon 888 s podporou 5G. Nový Snapdragon je o 25 % lepší, než předchozí řady, přináší až 35% nárůst grafického výkonu a 70% nárůst výkonu pro umělou inteligenci. Když k tomu přidáme 8 GB LPDDR5 operační paměti RAM, tak můžeme s klidem říci, že se jedná o opravdovou raketu, kterou jen tak něco nezaskočí. Praxe to potvrzuje. Telefon jsme testovali opravdu intenzivně a prakticky v žádné situaci nezaváhal. Jeho výkonnostní limity se prakticky neobjevily. Telefon je tak předurčen i pro hraní výkonnostně a graficky náročných her. Dobře řešené je i chlazení. Kombinace chladících materiálů z nerezové oceli a mědi umožňuje rychlejší proudění výparů vody a lepšímu odvodu tepla a přináší tak až o 15° C nižší teplotu jádra při vysoké zátěži.

Telefon disponuje vnitřním úložištěm s kapacitou 128 GB. Tuto kapacitu sice není možné dál rozšířit pomocí SD karty, nicméně z našeho pohledu se jedná o dostatek místa pro každého. V našem případě po instalaci poměrně velkého množství aplikací a her, uložených fotografií a videí, stále zbývá zhruba 80 GB volného prostoru.

Díky nejnovějšímu Snapdragonu s podporou 5G sítí si majitelé budou moci vychutnat všechny výhody sítě 5. generace. Tím ale výčet výhod tohoto procesoru nekončí. Patří sem dále i podpora Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 6 s teoretickou propustností až 3,6 GB/s. Samozřejmostí je pak podpora důležitých oblastí konektivity, jakými jsou GPS/GLONASS, Galileo a podpora NFC.

Audiofilové si přijdou také na své. Už v základu pouze při hrajícím mikrofonu si budete moct vychutnat stereo zvuk. Telefon je vybaven dvěma stereo reproduktory (jeden v horní a jeden v dolní části), které navíc nesou certifikaci Dolby Atmos. Podání zvuku je kvalitní, včetně dostatečné hlasitosti obou reproduktorů.

Baterie

Realme GT 5G je vybaven baterií s kapacitou 4 500 mAh s podporou super rychlého 65W nabíjení. Telefon se tak nabije z 0 na 100 % zhruba za 35 minut. Velmi nás zajímala výdrž telefonu s přihlédnutím k výkonu a velikosti displeje. Mile nás překvapila. Pokud telefon nebudeme opravdu tavit, pak se s výdrží baterie na jedno nabití v pohodě dostaneme na necelé dva dny, a to je při takto výkonném telefonu skvělý výsledek.

Co nás trochu zklamalo, je absence podpory bezdrátového nabíjení. U tak skvěle vybaveného telefonu jsme čekali, že bezdrátové nabíjení bude takovou pomyslnou třešničku na dortu. Bohužel, tuto funkci u GTčka nehledejte.

Fotoaparát

Dostáváme se k jedné z nejostřeji sledované oblasti každého moderního telefonu. Tím je fotoaparát. Realme GT 5G je vybaven trojitou soustavou čoček od výrobce Sony. Kvalita je tak předem zaručena? Přijde na to a hodně bude záležet na tom, k čemu budeme fotoaparát využívat.

U snímků jsme se setkali s poměrně silnou tendencí snímkům přidávat na barevnosti. Samozřejmě zde záleží na vkusu, nicméně fotoaparát by měl podávat, pokud možno, co nejvěrohodnější výsledky. Tady se často snímky tváří jako z jiné, a tak trochu umělé dimenze, pokud navíc zapneme podporu umělé AI, pak jsou už snímky opravdu hodně přebarvené.

Celkově je ale fotoaparát kvalitní a jeho kvalita odpovídá úměrně ceně telefonu. Velmi příjemné jsou výsledky nočních snímků díky světelnosti f/1.8 u hlavního fotoaparátu.

Fotoaparát se sestává ze tří čoček. Hlavní senzor s rozlišením 64 MPx a optikou Sony IMX682 doplňuje dvojice snímačů: makro objektiv s rozlišením 2 MPx a zaostřovací vzdáleností 4 cm a ultraširoký objektiv s rozlišením 8 MPx. Pokud bychom měli fotoaparát hodnotit jako celek, pak na klasické snímky je výborný.

Pokud se ale rozhodneme fotit ať už makro, nebo ultraširoké fotografie, výsledky jsou často rozpačité, a to díky horšímu rozlišení, podání barev a dalším rušivým artefaktům. Fotoaparát nabídne mnoho funkcí jako například portrétovou fotografii, noční scénu, panorama režim, ultra makro, nebo expertní režim PRO.

Fotoaparát umí také pořizovat videa ve 4K kvalitě a rychlosti 60 snímků za sekundu a také zpomalená videa. Zajímavou funkcí je možnost natáčení videa jak přední, tak zadní kamerou najednou.

Systém – Android 11

Realme GT 5G pohání operační systém Android 11, který je zabalen do nadstavby Realme UI 2.0. Prostředí působí čistým dojmem a nabízí mnoho možností nastavení. Systém je rychlý, a to nejen díky dobře optimalizované nadstavbě, ale také díky výkonu samotného hardwaru.

Systém si je, díky motivům a dalším prvkům, možné detailně nastavit a upravit. Nechybí možnost tmavého režimu, upravení stylu barev, písma, nebo i stylu zobrazení čtečky otisků prstů. Co je spíše na obtíž, jsou předinstalované aplikace, které je však naštěstí možné odinstalovat.

Ve výbavě nechybí všechny důležité Google aplikace a ty, které nejsou zahrnuty je možné pohodlně doinstalovat z obchodu Play. V prostředí nalezneme i funkci Herní prostor, kde budou k dispozici nejen všechny nainstalované hry, ale také možnost přizpůsobit výkon telefonu. K dispozici jsou tři režimy: Úsporný režim, Vyvážený režim a režim Pro Gamer, který optimalizuje výkon zařízení pro hraní her.

Závěr a hodnocení

Realme GT 5G je skvělý telefon. Po celou dobu testování prakticky nezaváhal a vždy podával perfektní výkon, stabilitu a prostředí fungovalo velice svižně. Ocení ho jak běžný uživatel, tak i náročný hráč, který požaduje od zařízení maximální výkon.

Velmi nás potěšila hardwarová výbava, čtečka otisku prstů v displeji, stereo zvuk a špičkový displej. Fotoaparát sice nepatří mezi to nejlepší na trhu, ale s ohledem na cenovku, nabízí dobré výsledky a mnoho možností nastavení a fotografických režimů. Zamrzela nás také absence bezdrátového nabíjení a odolnost proti vodě, ale věříme, že v některém z příštích modelů již ve výbavě tyto parametry nebudou chybět.

Realme GT 5G je na českém trhu k dispozici od 21. června a jeho doporučená cena s námi testovanou výbavou je 12 999 Kč.

Specifikace

displej: 6,43 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 20:9, HDR10+, 120Hz

procesor: Snapdragon 888

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + realme UI 2.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, 119° 2 MPx, makro přední – 16 MPx, f/2.5

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

rozměry: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm, 186 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6e 802.11 ax, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 65W



