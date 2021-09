Realme chystá dva nové telefony se stejnými specifikacemi

Čínský technologický gigant chystá další parádu v podobě Realme smartphonu. Na povrch se dostaly klíčové hardwarové specifikace, a to přímo od telekomunikačního úřadu TENAA. Konkrétně byl „vyzrazen“ model s označením RMX3461 a RMX3461/3. Vlastně vůbec nevíme, o jakého nástupce půjde, zato známe klíčové specifikace.

Vše se má tak, Ĺľe oba modely budou nabĂ­zet stejnĂ© specifikace. OÄŤekávejme tedy velkĂ˝ 6,59palcovĂ˝ LPTS displej s výřezem, Full HD+ rozlišenĂ­ (1 080 x 2 412 pixelĹŻ) a 16megapixelovĂ˝ pĹ™ednĂ­ fotoaparát. ZadnĂ­ strana bude stejnÄ› bohatá, tedy najdeme tu trojici fotoaparátu v sestavÄ› – 48MPx hlavnĂ­ fotoaparát + 2x 2MPx makro a hloubkovĂ˝ senzor.Â

Srdcem telefonĹŻ bude jakĂ˝si ÄŤtyĹ™jádrovĂ˝ procesor s taktem 2,4 GHz. V prodeji by pak mÄ›ly bĂ˝t varianty s rozdĂ­lnĂ˝mi operaÄŤnĂ­mi paměťmi, konkrĂ©tnÄ› si budeme moci vybrat mezi 6 GB, 8 GB a 12 GB. NáslednÄ› pak z vnitĹ™nĂ­ho ĂşloĹľištÄ› 128 GB, 256 GB a 512 GB. PřítomnĂ© bude rychlĂ© nabĂ­jenĂ­, slot na microSD kartu a ÄŤteÄŤka otiskĹŻ prstĹŻ nebo baterie s kapacitou 5 000 mAh. Na vĂ˝bÄ›r bude mezi barvami Dark Blue a Aurora Purple. Kdy by mÄ›ly bĂ˝t telefony pĹ™edstaveny, prozatĂ­m nevĂ­me.Â

Zdroj: gizmochina.com

