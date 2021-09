OPPO a Kodak chystají společný smartphone, vycházet bude z Kodaku 35

Zdá se, že spolupráce mezi výrobci Android telefonů a výrobci kvalitních fotoaparátů se stává čím dál častějším jevem. Poprvé se tak stalo v roce 2007, kdy Nokia spolupracovala s německou společností Carl Zeiss a vytvořila skvělý fotoaparát v telefonu Nokia N95. Dále za zmínku stojí Huawei/Leica a OnePlus/Hasselblad. Poslední zprávy naznačují, že se chystá tento trend zachytit další výrobce telefonů – OPPO.

Konkrétně OPPO má spolupracovat s Kodakem na uvedení nového zařízení s duálními 50Mpx fotoaparáty. Pro OPPO půjde o vlajkový smartphone, který nabídne dva senzory Sony IMX766. Hlavní dominancí ale bude klasický design, ze kterého bude zařízení vycházet. OPPO a Kodak se hodlají údajně inspirovat u modelu Kodak 35. Cílem je dostat do telefonu hlavní 50Mpx fotoaparát s clonou 1/1 a 50Mpx ultraširoký snímač. Kromě toho má být součástí telefonu 2x 13Mpx teleobjektiv a 3Mpx mikroskopická kamera.

Nutno ale podotknout, že tato spolupráce nemusí naznačovat příchod perfektních fotoaparátů. Musíme si uvědomit, že některým společnostem se podařilo zajistit vynikající výkon fotoaparátu, zatímco jiné byly zklamáním. Úspěšné kousky vnímáme Nokia + Zeiss nebo Huawei + Leica. Pak tu máme nejnovější řadu OnePlus 9 s kamerami Hasselblad, které mají do dokonalosti opravdu daleko. To ale neznamená, že OPPO a Kodak musí nutně selhat. Je ale třeba se na tuto spolupráci dívat s dostupem a nemít příliš velká očekávání.

