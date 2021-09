HTC přežilo další měsíc, ale na jak dlouho?!

Zdroj: gizmochina.com

HTC přežilo další měsíc. Od června ale nevydává nové produkty, a to se projevuje na nejnovějších finančních statistikách, podle kterých se prodeje snížily o 15,3 %. Pro HTC tak letošní rok není úplně pozitivní.

HTC

V srpnu 2021 činily příjmy společnosti zhruba 13,23 mil. dolarů. To je ve srovnání s předchozím měsícem stabilní, ale výrazně nižší než 15,62 mil. dolarů, které byly ohlášeny před 12 měsíci. HTC by se samozřejmě mohlo stále pohybovat v zeleném růstu, ještě letos, ale to je čím dál méně pravděpodobný scénář, byť do konce roku zbývají ještě čtyři měsíce. Ve skutečnosti se tržby HTC ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 snížily o 3,69%.

Září a čtvrté čtvrtletí bývají pro HTC dobrými měsíci, takže její současná produktová řada chytrých telefonů a VR produktů má rozhodně co dělat, pokud chce firma splnit očekávání. Pokud jde o to, zda HTC v blízké budoucnosti oznámí nějaká nová zařízení, nedávné spekulace ukazují na vydání levného Android tabletu. Existují také zvěsti o možném návratu do Jižní Koreje, tedy na trh, který v roce 2012 HTC opustilo kvůli špatným výsledkům.

Zdroj: phonearena.com



