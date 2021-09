Lenovo Smart Wireless Earbuds – cenově dostupná sluchátka

Spole─Źnost Lenovo pokra─Źuje v roz┼íi┼Öov├ín├ş sv├ę produktov├ę ┼Öady t├şm, ┼że pronik├í do d┼Ö├şve nezmapovan├Żch oblast├ş. Lenovo ned├ívno uspo┼Ö├ídalo ji┼ż 7. ro─Źn├şk technologick├ę akce Tech World, kde p┼Öedstavilo spoustu nov├Żch produkt┼», v─Źetn─Ť tablet┼» Tab P12 Pro a Tab P11 5G. ─î├şnsk├Ż technologick├Ż gigant tak├ę uvedl na trh nov├í bezdr├ítov├í sluch├ítka Lenovo Smart Wireless Earbuds.┬á

Sluch├ítka Smart Wireless Earbuds budou slu┼ín├Żm dopl┼łkem pro po─Ź├şta─Źe a smartphony, proto┼że na jedno nabit├ş vydr┼ż├ş a┼ż 25 hodin. Nav├şc jsou mezi konkurenc├ş cenov─Ť dostupn├í. Nutno podotknout, ┼że pro Lenovo jde o v┼»bec prvn├ş sluch├ítka v segmentu chytr├Żch bezdr├ítov├Żch sluch├ítek.┬á

Smart Wireless Earbuds podporuj├ş Bluetooth 5.0 a lze je bezprobl├ęmov─Ť synchronizovat s Windows a Android za┼Ö├şzen├şmi. Disponuj├ş tak├ę aktivn├şm potla─Źen├şm hluku (ANC), ov┼íem tato funkce v├Żrazn─Ť sni┼żuje v├Żdr┼ż baterie – s aktivn├şm ANC vydr┼ż├ş zhruba 5 hodin. S nab├şjec├şm pouzdrem se ale dostanete na p┼Ö├şjemn├Żch 25 hodin. Pouzdro je mo┼żn├ę nab├şjet pomoc├ş USB-C portu nebo bezdr├ítov─Ť. Vod─Ťodolnost je pak zaji┼ít─Ťna hodnocen├şm IPX4.┬á

Sluch├ítka budou brzy v prodeji na ├║zem├ş USA za 99 dolar┼», nev├şme ale, zda stejn├í cena bude nastavena tak├ę pro evropskou verzi.┬á

