Zdroj: Gizmochina

Huawei Watch Fit New jsou vylepšenou verzí hodinek Watch Fit

Huawei Watch Fit byly představeny již před více než rokem a chvíli poté přišly také na náš trh. Jedná se o jakéhosi hybrida mezi chytrými hodinkami a náramkem, svým tělem totiž připomínají menší hodinky, zatímco svými funkcemi se jedná spíše o chytrý náramek. Huawei nyní uvádí reinkarnaci těchto hodinek s názvem Watch Fit New, která však přináší pouze drobná vylepšení.

Huawei Watch Fit – hybrid mezi chytrými hodinkami a náramkem RECENZE

Spíše zbytečná vylepšení

Nové Watch Fit New přináší nepřináší žádná zásadní vylepšení, Huawei udělal pouze velmi decentní až zbytečné změny. Stejná zůstala samotná konstrukce vyvedená z plastu, protáhlý AMOLED displej s úhlopříčkou 1,64 palců. Jediná změna v konstrukci se týká řemínku, tedy spíše nových barevných variant. Jak je patrné i z názvu samotného zařízení, Watch Fit (New), hodinky jsou zaměřeny především pro sledování sportovních aktivit. Původní verze nabízela 97 sportovních aktivit, zatímco verze New jich nabízí 98. Přibylo zde švihadlo. Nelogický krok ale výrobce udělal v jeho dostupnosti až po zprovoznění a následné aktualizaci, po vybalení tato aktivita dostupná není.

Huawei Watch Fit New budou dostupné za cenu 799 juanů, což je přibližně 124 dolarů, cena je tedy stejná jako u loňských Watch Fit. Watch Fit přináší také nové barvy, k dostání bude červená, modrá, růžová a černá barva, zda se dostanou na náš trh je ale spíše nepravděpodobné.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Huawei Watch Fit New jsou vylepšenou verzí hodinek Watch Fit

reklama reklama