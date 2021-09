Zdroj: Gizmochina

ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition přichází s 512GB úložištěm a selfie kamerou pod displejem

Když během loňského roku ZTE představilo model Axon 20 5G, jednalo se o první smartphone vůbec se selfie kamerou schovanou pod displejem. Na jaře tohoto roku společnost uvedla nové Axon 30 Pro a Axon 30 Ultra, přičemž základní Axon 30 byl představen o 3 měsíce později. Paradoxně „základní“ Axon 30 jako jediný nabízel selfie kameru schovanou pod displej, nyní ale společnost představuje další model z rodiny Axon 30, Axon Pro Plus UD Edition, který taktéž nabídne selfie kameru pod displejem nebo nadstandardní velikost úložiště.

ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition

Nový Axon 30 Pro Plus UD Edition nabízí téměř totožné parametry jako Axon 30. Na přední straně se stále nachází obrovský, 6,92 palců velký AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Obnovovací frekvence dotykové vrstvy je pak 360 Hz. S modelem Axon 30 novinka sdílí také selfie kameru integrovanou do displeje. Ačkoliv design obou modelů je stejný, Axon 30 Pro Plus UD Edition nabízí záda vyvedená z kůže.

Hardwarová výbava pak zůstala taktéž stejná, o chod zařízení se stará Snapdragon 870, 12GB operační paměť, úložiště však narostlo až na 512 GB. Baterie s kapacitou 4200 mAh stále podporuje rychlonabíjení výkonem až 55 W a zachovány zůstaly také fotoaparáty. Jako hlavní slouží 64MPx senzor, pro ultraširokoúhlé snímky je připraven 8MPx objektiv a nakonec je zde také 5MPx makroobjektiv a 2MPx senzor pro snímání hloubky ostrosti. Samotná selfie kamera pod displejem disponuje rozlišením 16 MPx.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition přichází s 512GB úložištěm a selfie kamerou pod displejem

reklama reklama