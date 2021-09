Zdroj: Apple

Pokud se dnes budete více zajímat o počítače, mobilní telefony a tablety, zjistíte, že jsou v kurzu dvě architektury procesorů. Na jedné straně stojí x86-64 a ARM. Apple udělal poměrně zásadní krok, když začal přecházet právě k ARMu a co nevidět budou všechna jeho zařízení používat právě tuto architekturu. Na scéně je ale třetí, o kterou je čím dál větší zájem, byť mnoho produktů ještě nevzniklo. Konkrétně jde o RISC-V a možná ji začne právě Apple používat.

RISC-V místo ARM?

Obě architektury jsou založené na RICS (Reduced Instruction Set Computer), ale zásadní rozdíl mezi nimi je ten, že RISC-V je open source. Jinak řečeno, za používání nemusí jakákoliv společnost platit licenční poplatky. Jednoduše může používat bez jakéhokoliv omezení. Dokonce již existuje společnost SiFive, která používá právě architekturu RISC-V. Zájem projevily společnosti jako Google nebo Nvidia.

Do chytrých hodinek míří nový procesor Huangshan 2

Dle nově zveřejněné nabídky práce společností Apple se ukazuje, že i tento gigant se zajímá o RISC-V. V tuto chvíli by chtěl obsadit pozici RISC-V High Performance Programmer, tedy programátora pro tuto architekturu. Sice by si mnozí mohli myslet, že Apple začíná plánovat odchod od ARMu, ale to se jednoduše řekne, než udělá. Vyžadovalo by to další plánování na roky dopředu a velké investice. Stačí se podívat na současný stav přechodu Applu od x86-64. Ještě není dokončený a zřejmě ještě potrvá několik let.

Ze samotné nabídky práce ale lze odvodit, že Apple plánuje používání ARM i RISC-V současné, přičemž RISC-V asi později najdeme u koprocesorů pro zpracování některých dat, případně pro ISP a další. RISC-V sice nenabízí tolik výkonu, ale je efektivnější, neboli lze docílit větších energetických úspor.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple zřejmě začne používat architekturu RISC-V

reklama reklama