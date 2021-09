Apple mění pravidla hry, Spotify a Netflix nemusí platit 30% provizi

Apple v poslední době snížil napětí mezi vývojáři a dodavateli aplikací pro App Store. Od příštího roku se někteří vývojáři budou moci vyhnout placení provize technologickému gigantu. Společnost oznámila, že počátkem roku 2022 aktualizuje ApP Store, aby vývojářům „čtecích“ aplikací umožnilo přidávat webové odkazy, což uživatelům umožní nastavit si účty a provádět platby. Apple definuje aplikace pro čtenáře jako ty, které poskytují dříve zakoupený obsah nebo předplatné obsahu pro digitální časopisy, noviny, knihy, audio, hudbu a video. Znamená to tedy, že nové pravidlo by se vztahovalo na služby jako Netflix a Spotify.

Apple dříve souhlasil s komisí, že umožní vývojářům aplikací přidat jeden odkaz na jejich webové stránky, protože tito vývojáři nenabízí digitální zboží a služby k nákupu v aplikacích. Tato změna se bude týkat všech aplikací pro čtení na celém světě, ale Apple nejprve aktualizuje své pokyny a proces kontroly, než vstoupí v platnost.

Netflix a Spotify dlouhodobě kritizují Apple za to, že jim bere 30 % zisku. Společnost Spotify podala v roce 2019 stížnost na Apple u Evropské komise kvůli tomu, že jde o protisoutěžní praktiky. Netflix také odstranil uživatelům možnost platit za předplatné v rámci své aplikace pro iOS v roce 2018.

Zdroj: engadget.com

