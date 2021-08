Vivo Y12G je základní model s velkou kapacitou baterie

Vivo Y12G; Zdroj: Vivo

Vivo se snaží nabídnout co největší portfolio smartphonů, i proto, že se firma dostala na další trhy včetně toho českého. Do své nabídky zařazuje nový model Vivo Y12G, který zapadne do nejnižší kategorie. I tak může zaujmout minimálně jednou specifikací.

Vivo Y12G

Novinka má poměrně slabé specifikace, čemuž odpovídá i cena, která je nastavena v přepočtu přibližně na 3 200 Kč. Za tuto částku se nabízí mobil s podporou 4G a baterií o kapacitě 5000 mAh. Zřejmě kvůli snížení ceny byl použit microUSB konektor. Firma se ale chlubí, že novinka podporuje 5W reverzní nabíjení.

O výkon se zde stará procesor Snapdragon 439, který má k dispozici 3 GB operační paměti. Displej s úhlopříčkou 6,51 palců a poskytuje HD+ rozlišení s výřezem pro přední 8MPx foťák. Čtečka otisků prstů se nachází na boku zařízení. V případě foťáků se nabízí jen nutný základ, byť se našel prostor pro 2MPx senzor pro určení hloubky ostrosti.

Asi největším lákadle u novinky Vivo Y12G bude kapacita baterie. Vzhledem ke specifikacím displeje a určení pro nenáročné používání odhadujeme, že by mohl mohl vydržet bez větších problémů dva dny. Co se týče dostupnosti, tak tento model může mít jiný název, až se dostane do Evropy.

Specifikace

displej: 6,51 palců, 1600×720 pixelů (HD+), 19.3:9, IPS, 2.5D

procesor: Snapdragon 439

3GB RAM

úložiště: 32 GB

Dual SIM

Android 11 + Funtouch OS 11

foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 164,41 × 76,32 × 8,41 mm, 191 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, microUSB

baterie: 5000 mAh + 10W

