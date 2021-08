Zdroj: Dotekomanie.cz

Twitter oznámil pár designových změn, kterými chce nadále vylepšovat rozhraní aplikace. Mezi novinky patří přidání nového písma, změna barev rozhraní a přidání tlačítek s vysokým kontrastem.

Twitter ve znamení designových změn

Nejvýraznější změnou je přidání nového písma Chirp, které by mělo přinést do rozhraní aplikace jedinečnost a mělo by obsah činit přístupnějším. Twitter uvádí, že veškeré písmo pro západní země bude zarovnáno směrem do leva, což by mělo usnadnit čtení při posuvu. Všechny ostatní jazyky zůstávají beze změny.

Mezi další novinky patří změna barev, které jsou nyní více kontrastní a ubralo se více modrého tónu. Tato změna by měla dát více vyniknout sdíleným obrázkům a fotografiím. Twitter uveld, že chce do aplikace brzy implementovat další barvy. Tlačítka jsou nyní rovněž více kontrastní tak, aby důležité ovládací prvky vynikly.

Twitter dále uvedl, že byl proveden úklid v rámci kterého došlo k odstranění vizuálního nepořádku, došlo k redukci šedého pozadí a příliš velkého množství oddělovačů, zvětšil se prostor pro lépe čitelný text atd. Změny v rozhraní Twitteru jsou přístupné pro všechny platformy, tedy jak mobilní aplikaci, tak i webové rozhraní.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Twitter oznámil změny v designu, přidává nové písmo a změnu barev

reklama reklama