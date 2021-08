Takhle budou vypadat hodinky Apple Watch Series 7

Zdroj: XDA-Developers

Poslední zprávy naznačují, že se u Apple Watch Series 7 schyluje k větším změnám. Ještě loni v září spolehlivý leaker a analytik Ming-Chi Kuo prohlásil, že společnost chystá designovou změnu v oblasti tvaru hodinek. Tuto informaci nyní potvrdil také Jon Prosser, taktéž populární leaker.

Apple Watch Series 7

Prosser ve svém twitterovém příspěvku uvedl, že pro model Series 7 se připravují více ploché strany, které by měly připomínat do jisté míry řadu iPhone 12, iPad Air 2020 nebo iPad Pro 2021. Prosser dále prohlásil, že v prodeji by měla být také nová zelená varianta hodinek.

Společnost 91mobiles pak zveřejnila nové rendery zachycující hodinky a nový design. 44mm model bude mít 1,8palcový displej a konstrukční rozměry 44x38x9 mm. To by znamenalo zmenšení těla o 1,7 mm ve srovnání s aktuálním 44mm modelem Series 6. Očekává se také, že hodinky budou podporovat ultraširokopásmovou technologii používanou pro službu Find My od Applu.

Displej by se měl dočkat tenčích rámečků a nový proces laminace přesune panel blíže k přednímu krytu hodinek. Apple údajně pracoval na přidání neinvazivního monitoru krevního cukru, který by diabetikům závislým na inzulínu pomohl určit, kolik inzulinu potřebují, aniž by se museli píchnout do prstu, aby odebrali vzorek krve. Funkce ale nebude tento rok 100% připravena, příchod byl odložen pro příští generaci. Apple Watch Series 7 dorazí už za měsíc.

