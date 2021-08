OPPO představilo novou generaci bezpečnější a chytřejší technologie bleskového nabíjení

Zdroj: ace.electronicsforu.com

Společnost OPPO, přední světová značka chytrých zařízení, uspořádala konferenci „What’s Next for Flash Charging?“ OPPO Flash Charge Open Day, během které představila nejnovější úspěchy svého nepřetržitého výzkumu technologie rychlého nabíjení a vývoje svého technologického řešení Flash Charge.

OPPO tvrdě pracuje na vylepšení svých technologií na poli rychlého nabíjení

„Vývoj technologie VOOC Flash Charge společnosti OPPO je založen na inovacích celého systému rychlého nabíjení, který zahrnuje nabíjecí adaptér, nabíjecí kabel, PMIC, baterii a další součásti,“ řekl Jeff Zhang, vedoucí vědecký pracovník OPPO VOOC Flash Charge. „Ať už se lidé rozhodnou pro bezdrátové nabíjení, nebo nabíjení po kabelu, technologie VOOC Flash Charge je nyní schopna uspokojit širokou škálu potřeb, pokud jde o nabíjení elektronických zařízení, a to i v těch nejextrémnějších podmínkách.“

OPPO se snažila vždy během vývoje technologie Flash Charge klást důraz na efektivitu a bezpečnost. Proto vyvinula pětinásobný systém bezpečnostní ochrany pro navýšení zabezpečení technologie VOOC Flash Charge a nadále zkoumá, jak by bylo možné využít nové materiály, algoritmy umělé inteligence, architektury nabíjení a další faktory pro další inovace.

Co tento pětinásobný bezpečnostní systém obsahuje?

Pojistka s nižší impedancí: Pojistka obsažená v pětinásobném bezpečnostním ochranném systému Flash Charge je schopna nabíjení okamžitě přerušit v případě přetížení elektrickým proudem nebo jiné abnormality a ochrání baterii tím, že ji fyzicky izoluje od přívodu elektřiny. Modernizovaná konstrukce pojistky má nižší vnitřní odpor a lepší výkon, což pomáhá dále zvyšovat bezpečnost nabíjecího systému.

Spínače z nitridu galia (GaN): Společnost OPPO poprvé použila ve svých chytrých telefonech spínače typu GaN. Tyto spínače jsou nejen schopny na menší ploše dosáhnout stejných funkcí jako tradiční křemíkové spínače typu MOSFET, čímž se zmenšuje potřebný prostor, ale jejich nízká impedance a provoz při vysokém napětí pomáhá také snížit produkci tepla a zlepšit účinnost nabíjení i spolehlivost.

Vnitřní sériová dvoučlánková konstrukce: Sériová dvoučlánková konstrukce baterie umožňuje dodávat stejný výkon při současném snížení elektrického proudu a nižší tvorbě tepla. Vnitřní sériová dvoučlánková konstrukce posouvá tuto koncepci o krok dále, když kombinuje tyto dva bateriové články v jedné konstrukci, takže zabírají méně místa, a přitom poskytují stejný bezpečnostní výkon. Nová konstrukce umožňuje zvýšit kapacitu baterie nejméně o 5 % při zachování stejné velikosti.

Čip pro detekci bezpečnosti baterie: Proprietární čip pro detekci bezpečnosti baterie, s vestavěnými algoritmy umělé inteligence, vyvinutý společností OPPO, dokáže rozpoznáním poklesu napětí v reálném čase na základě řady scénářů zjistit, zda došlo k vnějšímu poškození baterie, a podle toho jednat. Pokud se předpokládá, že je pokles napětí způsoben poškozením baterie, telefon uživatele varuje a spustí další bezpečnostní opatření, aby zabránil možnému ohrožení.

Kompozitní sběrač proudu: Společnost OPPO vyvinula bezpečnou baterii s kompozitní strukturou, která je vybavena zcela novým kompozitním sběračem proudu. Baterie využívá nový kompozitní materiál vložený mezi dvě hliníkové vrstvy, který nahrazuje typickou konstrukci pouze z hliníku, používanou u jiných baterií. Tato „sendvičová“ struktura je navíc potažena dalším ochranným materiálem, který tvoří pětivrstvou kompozitní strukturu sběrače proudu. Tím se zvyšuje bezpečnost baterie, která je chráněná před zkratem způsobeným vnějším poškozením. Testy v laboratoři společnosti OPPO ukázaly, že nová baterie prošla testy probodnutí i nárazu se 100% úspěšností, aniž by to bylo na úkor jejího výkonu.

Inteligentní nabíjení ve znamení optimalizace a životnosti baterie

OPPO také představila novou technologii pro inteligentní nabíjení, která je navržena tak, že zajišťuje rychlost nabíjení při zachování maximálně bezpečného rozsahu a upravuje nabíjecí proud na základě vyhodnocení a inteligentní detekce rozličných nabíjecích scénářů. To mimo jiné zajistí snížení opotřebení a rychlé stárnutí baterie a zajistí prodloužení životnosti. Technolgie inteligentního nabíjení tak přinese mnoho výhod:

Delší životnosti baterie: Při zajištění rychlosti 65W SuperVOOC nabíjení a plného nabití/vybití baterie je technologie schopna udržet kapacitu baterie na 80 % její původní kapacity i po 1 500 nabíjecích cyklech.

Vyšší rychlost nabíjení ve specifických scénářích: Rychlost nabíjení lze zvýšit podle konkrétních situací na základě okamžitého maximálního výkonu, který může baterie v daném okamžiku bezpečně přijmout. V případě 65W SuperVOOC nabíjení je možné zvýšit jeho rychlost přibližně o 20 %, což umožňuje v případě potřeby plně nabít 4 500mAh baterii za 30 minut.

Vyvážení rychlosti nabíjení a teploty telefonu: Technologie dokáže inteligentně najít nejlepší rovnováhu mezi optimálním nabíjecím proudem a souvisejícím zvýšením teploty při různých scénářích používání. Výsledkem je, že mohou uživatelé ovládat svůj telefon i při bleskovém nabíjení bez jakéhokoli nepohodlí.

Flash Charge dokáže nabíjet i v extrémních podmínkách

Baterie a celkově nabíjecí systémy nemají rády extrémní podmínky, jako jsou horko, nebo například velmi nízké teploty. VOOC Flash Charge se také zabývá tím, jak vylepšit technologii rychlého nabíjení v extrémních podmínkách. Je obecně známo, že velmi chladné počasí nesvědčí při nabíjení Li-ion bateriím. V některých případech může dojít při nabíjení i ke zkratu. OPPO pro nabíjení v takových podmínkách využívá inteligentní algoritmy, které samy určí optimální teplotu nabíjení baterie a zvýší její teplotu před zahájením nabíjecího cyklu. Z testů se ukázalo, že díky technologii od OPPO se podařilo před nabíjením baterie zvýšit její teplotu z -20 °C na 10 °C během několika desítek sekund.

Technologie VOOC Flash Charge byla uvedena v roce 2014. Od té doby společnost požádala o více jak 3 000 patentů v oblasti technologie rychlého nabíjení. V letošním roce společnost OPPO zahájila svůj projekt The Flash Initiative, který by měl přinést patentovanou technologii VOOC i do automobilů, veřejných prostor a čipů ro různá zařízení.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » OPPO představilo novou generaci bezpečnější a chytřejší technologie bleskového nabíjení

reklama reklama