iPad mini 6: unikla údajná hliníková konstrukce

Finální hliníková konstrukce iPad mini 6 se údajně objevila na internetu, a to díky leakeru Davidu Kowalskému, který vlastní twitterový účet xleaks7.

Údajně byly zachyceny hliníkové šasi iPadu mini 6, což naznačuje, že se po šesti letech dočkáme slušného faceliftu. Na přiložených fotkách můžete vidět užší, jednotné lunety a hranaté rohy. Dokonce by i displej měl být celý plochý. Přední fotoaparát pak bude umístěn v horním rámečku.

Na přední straně ale nebude žádné domovské tlačítko, což už jsme letos jednou viděli, a to u iPadu Air, jehož Touch ID bylo integrováno do tlačítka napájení – totéž se stane i u iPadu mini 6. Zajímavé ale je, že bychom se přeci jen nemuseli dočkat technologie mini-LED, přičemž displej bude údajně mezi 8,3 a 9 palců.

Zadní strana zařízení bude připomínat iPad Air. Tablet si také zachová systém s jednou zadní kamerou, ovšem nabídnout může větší objektiv. Fotografie zachycují v horní části tlačítka napájení a hlasitosti, mělo by se ale jednat o výrobní vadu. Nový iPad mini bude také pravděpodobně vybaven magnetickým inteligentním konektorem a může přijít s USB-C.

Srdcem tabletu bude procesor A15, který bude mimo jiné pohánět řadu iPhone 13. V prodeji mají být tři barvy – černá, stříbrná a zlatá.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!