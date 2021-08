Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Ačkoliv se celý svět začíná postupně vracet do normálu, stále situace není optimální. Od minulého roku bylo mnoho lidí nuceno přejít do tzv. „home-office“ režimu, což dnes již sice není tolik aktuální, Google nicméně přidává aktualizaci pro Kalendář, která umožní sdílet místo vašeho aktuálního pracoviště.

Google myslí na zaměstnance

Je na každém uživateli, zda ostatním umožní vidět svou aktuální pracovní pozici, když je pozván na událost. Zobrazení pracovní polohy bude omezeny pouze na ty uživatele, u kterých jste povolili možnost „Povolit pracovní místo“. Hlavním cílem příchozí aktualizace je zejména usnadnění plánování spolupráce mezi osobami nebo stanovení očekávání o události.

V Kalendáři tak nově přibyde rozbalovací nabídka vedle seznamu dnů a hodin, ve které bude na výběr z možností Kancelář, Domov a Někde jinde.

Co se týká dostupnosti aktualizace, již nyní probíhá testování vývojáři, pro veřejnost bude vypuštěna v pondělí 30. srpna, přičemž globální zavádění bude probíhat během září. Novinka bude dostupná pro Google Workspace Business Standart, BUsiness Plus, Education Plus, neziskové organizace a také pro zákazníky G Suite Business. Ostatní uživatelé budou, alespoň tedy podle dostupných informací ochuzeni.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Google Kalendář brzy umožní sdílet místo, odkud pracujete

reklama reklama