Huawei Honor Band 5 za bezkonkurenční cenu! [sponzorovaný článek]

Zdroj: Gizmochina.com

Chytrý sportovní náramek Honor Band 5 nabízí 0,95palcový AMOLED (240 × 120 pixelů) displej s 2.5D úpravou skla. Je zabudována baterie o kapacitě 100 mAh, což by mělo podle společnosti dostačovat na 6 dnů běžného používání. Při vypnutí kontinuálního měření srdečního tepu by se měla výdrž prodloužit na 9 dnů a při úsporném režimu dokonce 14 dnů. Při vypnutí všech dodatečných funkcí by se měla výdrž protáhnout na 20 dnů. Nabíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.

Honor Band 5

O konektivitu se stará Bluetooth 4.2, přičemž je zde kompatibilita se systémy Android 4.4+ a iOS 9+. Náramek Honor Band 5 je vybaven nejrůznějšími senzory, přičemž nechybí PPG pro měření srdečního tepu. Součástí je také SpO2 senzor pro měření okysličení krve. Výrobce uvádí, že náramek vydrží ponoření do vody o hloubce až 50 metrů, ale po bližším prozkoumání je zde certifikace 5ATM, takže nedoporučujeme něco takového, ale plavání ve vodě by měl Honor Band 5 zvládnout.

Originální Honor Band 5 je u internetového obchodu TomTop po dobu tohoto týdne jen za 740 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost nízké ceny je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Doprava je zdarma. Kupujte ZDE.

reklama reklama