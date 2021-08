iCloud pro Windows získává důležitou aktualizaci

Apple aktualizoval svou aplikaci iCloud pro uživatele systému Windows a konečně přináší novou aplikaci pro správu hesel. Nová aplikace pro správu hesel je k dispozici a umožňuje uživatelům přístup a správu hesel iCloud na počítačích se systémem Windows. Mohou tedy přidávat, upravovat, kopírovat a vkládat, mazat nebo vyhledávat jakákoli uživatelská jména nebo hesla uložená na jejich iCloud Klíčence.

Synchronizovat můžete samozřejmě svá hesla mezi zařízeními a počítačem v prohlížeči Edge pomocí rozšíření iCloud Passwords Extension. Díky této aplikaci mohou uživatelé udržovat své fotografie aktuální na všech zařízeních, včetně počítačů. Mohou také vytvářet sdílená alba a zvát ostatní, aby přidávali vlastní fotky, videa a komentáře.

K instalaci iCloudu pro Windows potřebujete Windows 10 verze 18362.145 nebo vyšší. Celkově pak iCloud pro Windows obsahuje:

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!