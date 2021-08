Google One zřejmě brzy bude obsahovat i předplatné Play Pass

Zdroj: Dotekomanie.cz

Služby Google One v současné době slouží pro správu předplatného pro diskové uložiště Google Disk a služby Google Fotky. Podle získaných informací by nově měl obsahovat i správu předplatného Play Pass.

Google One a Play Pass v jednom?

Informace se podařilo získat z poslední aktualizace balíčku APK Insight. V kódu se podařilo rozšifrovat informace o možném propojení Play Pass se službou Google One. V nejnovější aktualizaci Google One verze 1.109, která vyšla v obchodě Google Play, byly zjištěny indicie, že v rámci sloučení by mohli uživatelé získat slevu na předplatné Play Pass. Zatím není známo, jak významná sleva by to měla být. Již nyní je možné Play Pass vyzkoušet v rámci zkušebního období.

Služba Play Pass v současné době přináší přístup ke stovkám her a aplikací, které jsou k dispozici bez reklam a dodatečných nákupů v aplikaci. Stejně jako u Google One, bude možné i předplatné Play Pass sdílet s dalšími členy rodiny. V současné době je Play Pass k dispozici za měsíční cenu 139 Kč resp. za roční cenu 849 Kč.

