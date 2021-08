Samsung představil nový procesor pro chytré hodinky

Exynos W920; Zdroj: Samsung

Samsung co nevidět představí své nové chytré hodinky, u kterých již nenajdeme operační systém Tizen. Společnost se rozhodla znovu spolupracovat s Googlem a použije novou verzi Wear OS 3. Ostatně byla zapojena do samotného vývoje. Jak už to bývá u Samsungu zvykem, některé komponenty představí před samotným uvedením hlavního produktu. Dnes se dozvídáme o Exynos W920, tedy procesoru pro nositelnou elektroniku. Je tedy jasné, že právě Exynos W920 bude v Galaxy Watch4.

Exynos W920

Zatímco Qualcomm teprve chystá nový procesor Snapdragon Wear 5100, tak Samsung představuje Exynos W920. Tento procesor je unikátem, jelikož pro samotnou výrobu společnost použila 5nm EUV proces. Díky tomu se stává nejpokročilejším procesorem pro chytré hodinky. Exynos W920 by tak měl nabídnout více výkonu a lepší efektivitu.

Exynos W920 je vybaven dvěma jádry Cortex A55 a k dispozici je grafika Mali-G68. Samsung uvádí, že se nabízí o 20 % více výkonu než u předešlého modelu. Procesor je stavěn pro hodinky, takže podpora rozlišení qHD (960×540 pixelů) je naprosto dostačující. Ostatně většina hodinek má nižší.

Samsung myslel i na podporu Always-on-display (AOD) a integroval koprocesor Cortex M55, který spotřebovává minimum energie. Zejména pro samotné probuzení hodinek je toto řešení optimálnější než rovnou využívat hlavní jádra. Procesor je také doplněn o 4G LTE Cat.4 a  Global Navigation Satellite System (GNSS) L1, díky čemuž je možné sledovat rychlost, vzdálenost a převýšení.

