Galaxy S21 FE se poprvé objevuje ve 3D modelech

Velmi očekávané pokračování loňského Samsung Galaxy S20 FE se nedávno objevilo na internetu v podobě 3D modelů, které sdílel velmi populární leaker Evan Blass. Údajně zařízení dorazí v bílé, zelené, šedé, fialové a modré barvě. Galaxy S21 FE je možné také vidět ze všech úhlů, což nám dává dostatečnou představu o tom, jak telefon bude vypadat.

Jak se dalo očekávat, design bude pokračovat ve šlépějích řady Galaxy S21 s velkým vyčnívajícím fotoaparátem, který přechází do bočního rámu telefonu. Velký rozdíl bude v tom, že zadní kryt telefonu a fotoaparát sdílejí stejnou barevnou kombinaci.

Zdroj: Evan Blass

Na základě posledních dostupných informací Galaxy S21 FE přinese 6,4palcový SuperAMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, čipovou sadu Snapdragon 888/Exynos 2100 s 6/8GB RAM a 128/256GB úložištěm. Fotoaparát nabídne hlavní 32MPx senzor vedle 12MPx ultra-širokého senzoru a 8MPx teleobjektivu. V případě energie by měla být připravena 4 500mAh baterie s podporou 45W nabíjení.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!