Fairphone 4 získal certifikaci, která odhalila některé specifikace

Téměř před rokem uvedla holandská značka Fairphone na trh novinku v podobě Fairphone 3+. Zařízení bylo v podstatě z velké části stejné jako předchůdce a mělo stejný design a hardware. Telefon však využíval 40 % recyklovaných plastů a nabízel aktualizované fotoaparáty. Fairphone nyní připravuje další zařízení, konkrétně Fairphone 4, který byl spatřen na webu Wi-Fi Alliance.

Seznam certifikací odhaluje, že zařízení nabídne 5G podporu a Android 11. Ačkoliv seznam není příliš konkrétní, alespoň co se specifikací týká, potvrzuje, že Fairphone 4 bude nabízet procesor od Qualcommu. Protože předchozí model obsahoval čip Snapdragon 632 střední třídy, je zcela na místě předpokládat, že nadcházející model bude taktéž vybaven 5G procesorem střední třídy.

V tuto chvíli nemáme žádné další informace o telefonu Fairphone 4. Fairphone je mimochodem jedním z mála výrobců smartphonů, kteří navrhují modulární Android telefony, které lze snadno opravit. Poslední model 3+ nabízel modulární design s čipem Snapdragon 632, 5,65palcový FHD+ LCD displej, 4 GB RAM a 64 GB vnitřního úložiště.

Zdroj: xda-developers.com

