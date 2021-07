Apple opětovně vydal iOS 15 beta 2

Jen několik dní po vydání iOS 15 beta 2 pro vývojáře společnost Apple nyní vydala aktualizovanou verzi, která je stále označována jako druhá beta. Nové vydání však obsahuje aktualizované číslo sestavení a je k dispozici jako OTA (over-the-air) aktualizace.

iOS 15 beta 2 je vývojářům k dispozici prostřednictvím OTA v aplikaci Nastavení, případně z oficiálního webu Apple Developer Center. Číslo sestavení je 19A5281j, přičemž původní verze byla označována jako 19A5281h. Zejména první vydání iOS 15 beta 2 nebylo k dispozici pro 9,7palcový iPad Pro s WiFi a Cellular. Je pravděpodobné, že toto vydání problém řeší, ovšem Apple se rozhodl vydat aktualizovanou verzi pro všechny uživatele současně.

Nový operační systém iOS 15 bude dokončen až na podzim, kdy bude vydán široké veřejnosti. Testeři v současné chvíli podávají reporty o stabilitě a výkonu.

