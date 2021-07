Oppo M1 má být první koprocesor od této společnosti

Zdroj: Oppo

Oppo již nyní patří mezi jedny z největších výrobců mobilních telefonů na světě. Nedávno ve své podstatě firma posílila svou pozici tím, že pod svá křídla přijala OnePlus. Díky tomu se má mimo jiné vylepšit o vývoj technologií. Nejnovější zprávy ale naznačují, že bychom se co nevidět měli dočkat i prvního koprocesoru této společnosti, který zatím nese označení Oppo M1.

M1 od Oppo

Asi byste již nyní jednoduše zvolali, že název kopíruje čínský gigant od Applu, který čím dál více nabízí svůj procesor Apple M1 ve svých produktech, ale Oppo je v tomto případě poměrně nevinně. První náznak existence Oppo M1 se podařilo zaznamenat již v roce 2019, tedy o rok dříve než byl představen procesor od Applu.

Nějaké informace kolem tohoto čipu se objevily ještě v minulém roce, ale stále nebylo jasné, jestli se bude jednat o plnohodnotný procesor nebo NPU. Nejaktuálnější spekulace ale konečně vnáší světlo do celé problematiky. Oppo M1 má být koprocesor, konkrétně ISP pro zpracování obrazu z foťáků. S největší pravděpodobností si tak Oppo bude zpracovávat všechny informace ze senzorů ve vlastním čipu a nebude se spoléhat na ty, co jsou integrované do procesorů od Mediateku a Qualcommu.

Pokud se podíváme na strategii Oppo, tak se snaží nabízet zejména mobilní telefony ve střední třídě, případně té vyšší, i když pár top modelů se v nabídce najde. Bohužel ve střední třídě se musí spoléhat na slabší procesory s ne tak výkonnými integrovanými ISP koproccesory. Svým vlastním produktem bude moci nabídnout lepší zpracování obrazu bez nutnosti používat dražší a výkonnější procesory.

Oppo M1 má údajně označení jako projekt Mariana a do vývoje jsou zapojeni bývalý zaměstnanci společností MediaTek, Spreadtrum a Qualcomm, přičemž jsou zapojení i zaměstnanci firmy OnePlus. Pokud vývoj půjde dobře, možná se dočkáme rozšíření Oppo M1 i mimo mobily této firmy a nabídnou se u modelů od OnePlus a Realme.

Zdroj: gsmarena.com



