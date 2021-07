Nokie zřejmě dostanou HarmonyOS od Huawei

Nokia 3.4; Zdroj: Dotekománie.cz

Společnost Huawei se dostala do poměrně velkých problémů, zejména kvůli nutnosti ukončení spolupráce s Googlem. Kvůli tomu nemůže v mobilních telefonech používat Google služby a aplikace. To nakonec k vedlo k rozhodnutí, že si společnost vytvoří vlastní systém HarmonyOS. Ten je zatím založen na Androidu, ale postupem času se zcela oddělí. Huawei začal lákat ostatní výrobce a nyní to vypadá, že získal HDM Global, výrobce mobilů Nokia.

HarmonyOS oficiálně: nový operační systém určený pro multiplatformní užití

Nokia a HarmonyOS

Čínský magazín IT Home informuje, že společnost HMD Global použije u mobilních telefonů Nokia systém HarmonyOS místo dosavadního Androidu. Konkrétně se má prvně tento systém objevit u nadcházejících modelů Nokia X60 a Nokia X60 Pro.

Mobily jako takové mají lákat na 5G, 6000mAh baterii a dokonce foťáky s 200 MPx. Dalo by se říci, že budou mířit do vyšší tříd. Použití systému HarmonyOS může některé fanoušky těchto mobilů mírně znejistit, ale je poměrně jasné, že se nechystá nějaký odchod od programu Android One, tedy čistého systému Androidu od Googlu se vším všudy.

Modely Nokia X60 a X60 Pro budou jen pro čínský trh a nasazení HarmonyOS vyřeší spoustu problémů pro HDM Global. Google nemůže působit na čínském trhu, takže zde není ani Obchod Play. Proto výrobci musí řešit spoustu věci po svém, i obchod s aplikacemi. HarmonyOS nabízí vše, tedy služby i centrum aplikací. Systém se tak stává poměrně lukrativní a má ambice minimálně na ovládnutí čínského trhu.

Meizu použije Harmony OS od Huawei

Teoreticky oba mobily budou v nějaké menší modifikaci, možná jen po změně názvu, dostupné i na globálním trhu, ale budou obsahovat čistý Android s Google službami a aplikacemi.

