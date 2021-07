GUG červenec – DigiDay #6 „Speciál“ a DigiDay #EDU

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

„Syndromem podvodníka trpí někdy každý,“ říká Věrka Koukalová, Women Will Lead pro GUG.cz v novém článku na LinkedIn. Pocitem neschopnosti a strachem z toho, že na to brzy všichni přijdou se trápí hlavně ženy, ale ani muži nejsou ušetřeni. O tom, co pro sebe v tomto ohledu můžete udělat a také o spolupráci Google a GUG.cz si přečtěte zde. / Chystáme první várku certifikovaných učitelů, kteří právě v těchto dnech procházejí certifikací Google Certified Educator. Již brzy vám je představíme se vší parádou, teď je necháme v klidu pracovat, pšššt.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Začněte nový školní rok správně!

Nebudeme řešit didaktiku ani technologie v přírodopisu :). Víme přesně, co potřebuje každá škola začátkem září. Jsme sami učitelé. DigiDay #6 „Speciál“ 7. září od 17:00 je pro ředitele, ajťáky a metodiky ICT. Pomůžeme vám řešit důležitá organizační a provozní témata, na které se opakovaně ptáte. Registrace jsou venku, zaberte si svoje místo zde.

Jedna akce nestačí? Dobře, máme i druhou

Nestačí? Dobře, máme i další „tradiční“ DigiDay #EDU. Uvidíme se (doufáme) 21. září a opět to bude velké. Máte zajímavé téma, které musí slyšet celé Česko a Slovensko? Pošlete nám ho na info@gug.cz a my ho zkusíme zařadit do programu.

TIPY A TRIKY

Kluci z Yadada (už jsme je zmiňovali) mají na kontě další appku. Jejich Copyhat vám pomocí AI vygeneruje konverzační témata (nebo profil na Tinder, #truefact) pomocí klíčových slov, které zadáte. / Četli jste knihu „Google Poezie: Psáno našeptávačem?“ Knížka, které na světlo světa pomohl i GUG.cz slaví první narozeniny a je k dispozici ve slevě.



