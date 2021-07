Galaxy Tab S8 Ultra dorazí už 11. srpna

Na akci Samsung Galaxy Unpacked, která proběhne už 11. srpna, se dočkáme debutu telefonů Galaxy Z Fold3 a Z Flip3. Populární leaker Ice Universe přichází s další zajímavostí týkající se tabletu Galaxy Tab S8. Dokonce se můžeme těšit i na variantu Ultra, která ponese modelové označení SM-X906x.

Galaxy Tab S8 Ultra bude vybaven 11 550mAh baterií a bude pracovat s OneUI 4.0 běžící na Androidu 12. Očekáváme, že Tab S8+ (SM-X806x) nabídne 10 090mAh baterii a procesor Snapdragon 888.

V celé řadě Tab S8 mají být hned tři modely, přičemž třetí nabídne 11palcový 120Hz LCD displej a 8 000mAh baterii. S8+ má pak nabídnout 12,4palcový OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, zatímco Ultra by mohl přijít až se 14,6palcovou obrazovkou.

Zdroj: gsmarena.com

