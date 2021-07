Apple meziročně navýšil výdaje na cloudové služby o 50 %

Vzhledem k tomu, že se Apple čím dál více soustředí na cloudové služby a stále více uživatelů používá iCloud pro ukládání fotografií a souborů, nároky na infrastrukturu společnosti stále rostou. Apple sice spravuje mnoho svých vlastních datových center, logicky ale musí spoléhat také na cloudové společnosti třetích stran.

Poslední zprávy uvádí, že výdaje Applu na služby Google Cloud se meziročně zvýšily o 50 % a v letošním roce by měl utratit přibližně 300 mil. dolarů za správu více než 8 exabajtů celkových dat. Jablečný technologický gigant je tak pravděpodobně největším klientem Googlu, následuje ByteDance (mateřská firma TikToku). Jen pro porovnání, Apple drží 8 exabajtů, zatímco ByteDance 500 petabajtů, což je 16x méně.

Apple drží takovou velikost, že mu Google dal kódové označení „Bigfoot“. Samozřejmě jsou všechna osobní uživatelská data uložená na serverech Google šifrována pomocí klíčů vlastněných výhradně společností Apple, takže bezpečnost dat uživatele se opravdu neliší od toho, kdyby byla uložena na serverech Applu.

Určitě si kladete otázku, proč nepoužívá vlastní servery. Apple v oblasti cloudu roste tak rychle, že není schopen časově stíhat vybudovat vlastní infrastrukturu, a proto se více spoléhá na Google.

Zdroj: 9to5mac.com

