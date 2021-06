Za méně peněz hodně výkonu. Smartphone moto g100 nadchne mnoha vychytávkami [sponzorovaný článek]

Smartphone motorola moto g100 si oblíbí ti, kteří zohledňují poměr cena/výkon jako klíčový parametr při výběru nového telefonu. Telefon disponuje skvělým výkonem, který lze očekávat u přístrojů za dvojnásobnou cenu.

Procesor telefonu moto g100 Qualcomm Snapdragon™ 870 5G umožňuje neuvěřitelně rychlé připojení 5G a Wi-Fi 6 pro nejsilnější výkon a nejvyšší rychlost dat ze všech moto g vůbec. Streamování a stahování je hračkou, a to bez zpoždění díky okamžité odezvě fotoaparátu, ultrarychlému spuštění aplikace a snadnému multitaskingu. Díky 8 GB RAM paměti, 128 GB vestavěného úložiště a rozšiřitelného prostoru po přidání karty microSD na 1 TB, máte místo pro veškerý svůj oblíbený obsah a aplikace a spolehlivý výkon, který zajistí plynulý chod během celého dne.

Skvělý výkon přichází se zábavným uživatelským zážitkem zvyšujícím adrenalin, počínaje 6,7palcovým displejem CinemaVision. Filmy vyniknou na ultraširokoúhlé obrazovce se stejným poměrem 21:9, jaký používá filmový průmysl. Obnovovací frekvence 90 Hz udržuje plynulý a stabilní obraz.

Video skvělých parametrů

Telefon moto g100 spoléhá na nový režim Dual Capture, který pozvedne zážitky z videa na vyšší úroveň. Umožňuje nahrávat současně pomocí zadní a selfie kamery a natáčet současně sebe i objekt před vámi tak, aby neunikla žádná část příběhu. Smartphone moto g100 také disponuje novou technologii Audio Zoom využívající pokročilé mikrofony k zachycení zdroje zvuku vašeho objektu a filtruje okolní hluk a hlasy pro čistší a profesionálnější výsledek.

Kamerový systém se 64 MPx snímačem telefonu moto g100 poskytuje všechny hardwarové a softwarové funkce pro úžasné výsledky bez ohledu na to, co se děje. Hlavní snímač s vysokým rozlišením 64 MPx s technologií Quad Pixel pro čtyřnásobně vyšší citlivost na slabé světelné podmínky a hlavní 16 MPx snímač na předním fotoaparátu pro snímání každodenních okamžiků v ostrých detailech. Díky přednímu a zadnímu ultraširokoúhlému fotoaparátu se do záběru vejde až 4x více obsahu, aby bylo možné zachytit více ze země a nejlepší skupinové selfie. S vestavěným prstencovým přísvitem Macro Vision kamery navíc umožní přiblížit se pětkrát blíže k objektu ve srovnání se standardním objektivem a zachytit drobné detaily, které obvykle získáte pouze se speciálním objektivem.

Telefon Moto g100, který stojí 9 999 korun, navíc má k dispozici baterii s kapacitou 5 000 mAh, která umožní vytěžit z působivých funkcí maximum z vašeho telefonu při více než 40 hodinách používání. Rychlé nabíjení TurboPowerTM 20W je velmi snadné – trvá 20 minut a vystačí na 12 hodin užívání.

Smartphone moto g100 má navíc i platformu Ready For. Hrát hry nebo sledovat filmy je tak možné na velké obrazovce. Když se zapojí klávesnice a myš, ze smartphonu se stává důstojný nástupce počítače a je možné pracovat pohodlně z domova.



