Android 12 nabízí silný nástroj na ochranu soukromí

I dnešní době je nutné dávat pozor na to, co si do mobilního telefonu instalujete za aplikace a hry. Pokud se zajímáte o oprávnění aplikací, asi vás nic nepřekvapí, ale nějaká aplikace může proklouznout, nebo jen dojde k aktualizaci a vy nedáváte pozor, jen ji dáte jakékoliv oprávnění. Android 12 nabízí poměrně dobré řešení pro sledování svého soukromí.

Ochrana soukromĂ­

Android 12 přichází s jednoduchým indikátorem v horním pravém rohu, jestli aktuálně dochází k používání mikrofonu nebo kamery, případně obou věci. Mnohdy se tak můžete dozvědět, že poměrně neškodná aplikace najednou začíná zaznamenávat dění pomocí mikrofonu.

Indikátor se hodí, ale nelze pomocí něho sledovat další věci. V nastavení Androidu 12 v sekci Ochrana soukromí se nachází novinka Panel na ochranu soukromí. Zde jednoduše vidíte na kruhovém grafu, která součást mobilu je jak moc používaná.

V mém případě se nejvíce aplikace dotazují na polohu. Po rozkliknutí lze jednoduše vidět, která aplikace a v jakou dobu chtěla data o poloze. Není zobrazen kompletní výpis, chybí totiž systémové aplikace, ale ty lze dodatečně zobrazit skrze nabídku vpravo nahoře.

Nabízí se také možnost pro rychlý přístup do sekce oprávnění, kde můžete jednoduše povolit nebo jinak změnit nastavení aplikací. Například u Messengeru od Facebooku lze znepřesnit polohu mobilního telefonu, případně kompletně zakázat přístup k těmto datům.

Bohužel takto přesný výpis není u všech oprávnění, ale v případě, že by se dělo něco podezřelého, lze takto vystopovat aplikaci a něco s tím udělat.

