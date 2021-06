Stávající Fossil hodinky nedostanou nový Wear OS

Zdroj: Fossil

Google představil zcela novou verzi systému Wear OS pro chytré hodinky. Tentokrát nejde jen o nový design prostředí, případně několik funkcí. To podstatně se stalo v samotném základě systému, jelikož se do vývoje přímo zapojuje Samsung, který opouští svůj systém Tizen ve prospěch Wear OS. Zatím ale nevíme, jak to bude s aktualizacemi stávajících chytrých hodinek. Zpráva od společnosti Fossil ale není moc povzbudivá.

Až další generace

Společnost Fossil potvrdila v rozhovoru pro CNET, že stávající modely hodinek této značky nedostanou aktualizaci na novou verzi systému Wear OS. Bohužel nebylo poskytnuto více informací a vše zůstává na jednom strohém konstatování. Vzhledem k tomu, že se Google také nějak moc nevyjádřil k aktualizacím, tak není jasné, jak to bude s ostatními chytrými hodinkami.

Fossil Group ale nemá jen své chytré hodinky. Tato společnost vlastní více značek hodinek, ale také licencuje modely od Emporio Armani, Michael Kors, Diesel a další. Dá se tedy předpokládat, že všechny tyto chytré hodinky nedostanou aktualizaci na Wear OS, ale třeba se situace změní.

Výrobce uvádí, že nový Wear OS přijde až na šestou generaci hodinek Fossil. Zde tedy jednoduše budete muset počkat a koupit si nový model, pokud budete chtít inovovaný systém Wear OS. Nyní lze je čekat na ostatní výrobce, jak se k situaci postaví a které modely případně dostanou aktualizaci.

