iPhone 13 Pro Max by mohl překvapit výdrží na jedno nabití [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 6.

Od letošních iPhonů se očekává menší výřez v displeji, což asi ocení nejeden zájemce. Už loňské modely měly mít podle informací rychlejší displeje, ale stane se tak až letos. Dle @universeice, který přichází s poměrně přesnými informacemi, máme očekávat u modelu iPhone 13 Pro Max 120Hz displej.

Vzhledem k takové frekvenci a také podpoře sítí páté generace musí Apple zapracovat i na výdrži. iPhone 12 Pro Max má kapacitu 3687 mAh, ale to by již nestačilo na 120Hz panel. Další generace má dle všeho nabídnout kapacitu 4352 mAh. Teoreticky lze očekávat stejnou výdrž na jedno nabití, ale pokud uživatelé sníží frekvenci na 60 Hz, mohl by mobil vydržet o poznání déle.

Původní článek 23. 1.

Nová řada iPhone 13 dorazí sice již za několik měsíců, spekulace jsou ale většinou i těchto několik měsíců před představením relativně přesné. Nový iPhone 13 má konečně dostat menší výřez v displeji nebo notch. Umožnit to mají nové zmenšené komponenty pro FaceID. Rozšíří se také stabilizace senzoru do více modelů.

Zmenšené komponenty pro FaceID znamenají menší notch

Nový iPhone 13 nebo možná s názvem iPhone 12S nabídne nejspíše menší výřez v displeji. Právě klíčový přední LiDAR má mít nově integrovaný přijímač a vysílač infračervených paprsků v jednom menším čipu. Dnes jsou tyto dvě součásti oddělené. Apple má tak údajně zmenší díky tomu výřez.

Další pozitivní zprávou je integrace lepší stabilizace senzoru, a ne optické části do více modelů. Vloni tuto stabilizaci senzoru dostal jen iPhone 12 Pro Max, letos ji mají dostat všechny modely. Ultraširokoúhlý snímač má pak dostat autofokus.

To jsou jednoznačně vítané změny, přesto vše bude letošní model opravdu spíše velmi mírnou evolucí loňského iPhone 12.

