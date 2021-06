Speciální akce: Světoznámý lustr Xiaomi Yeelight jen za 1 983 Kč! [sponzorovaný článek]

Před nedávnem si pro vás internetový obchod TomTop připravil nabídku na populární osvětlení od Xiaomi, známé pod názvem Yeelight. Nyní pro vás má další nabídku, a to konkrétně na zavěšený inteligentní lustr.

Oládejte své světlo z čehokoliv!

Za bezmála 2000 Kč dostanete skvělou závěsnou lampu či spíše lustr, který můžete ovládat pomocí hlasu, svého telefonu či pomocí chytrého náramku MiBand. Samozřejmostí je taktéž ovládání pomocí vypínače ve zdi. Ovšem to již může být menší přežitek, když na to máte například smartphone. Xiaomi Yeelight patří do rodiny světelných produktů Yeelight, která se vyznačuje dobrou světelností a dlouhotrvající kvalitou.

Lustr je díky certifikaci IP 60 odolný proti prachu, navíc aktivně odvádí teplo, takže se nemusíte obávat žádného poškození LED osvětlení. Světlo můžete ovládat pomocí bluetooth ovladače, na kterém můžete nastavovat jas světla či teplotu osvětlení. Lustr spolupracuje s IFTTT, tedy si můžete nastavit mnoho možností spouštění, ztlumení, zjasňování a zhasínání světla. Krom toho se dá také nastavit i různá barva světla. Doba svícení je 40 000 hodin.

Pokud vás tedy tento lustr oslovil, určitě navštivte stránky eshopu TomTop, kde můžete tento produkt za koupit. Ovšem pozor, nabídka je časově omezená, proto s nákupem příliš neváhejte!



