Safari pro iOS a iPadOS podporuje rozšíření prohlížeče

Společnost Apple na své vývojářské konferenci WWDC 2021 oznámila, že do svých mobilních zařízení přináší rozšíření pro webový prohlížeč Safari. S iOS 15 a iPadOS 15 budou mít iPhony a iPady přístup ke stejným webovým rozšířením, která jsou k dispozici pro platformu macOS.

Rozšíření webového prohlížeče se používají k přidání dalších funkcí, například můžete používat plugin pro blokování reklam, VPN, správce hesel a mnoho dalšího. Mobilní operační systémy (iOS 15 a iPadOS 15) se opět více přibližují k velkému desktopovému macOS. Ačkoliv nejde o dramatickou změnu, která by výrazně ovlivnila koncept používání iOS a iPadOS, pořád jde o skvělý krok dopředu.

Vývojáři už nyní budou moci pomocí nového softwaru, který bude k dispozici později v tomto roce, vytvářet univerzální rozšíření, která budou fungovat pro všechny operační systémy od Applu. Je zajímavé, že k tomu dojde poté, co se Apple spojil s Googlem, Mozillou a Microsoftem, aby vylepšil univerzální rozšíření prohlížeče pro Safari, Chrome, Firefox a Edge.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!