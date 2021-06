Realme C11 (2021) je novinka osekaná na kost

Realme C11 (2021); Zdroj: Realme

V červnu v minulého roku jsme se dočkali novinky Realme C11, přičemž do Česka přišla měsíc na to. Už tehdy se jednalo o velmi základní model mířící do nejnižší cenové kategorie. Dnes jsme se dočkali jakoby nástupce s označením Realme C11 (2021). Rok v názvu by měl nasvědčovat tomu, že se bude jednat o vylepšený smartphone, ale v tomto případě jde spíše o slabší model nabízející méně.

Novější název, slabší specifikace

Po designové stránce si lze všimnout, že otvor reproduktoru se přesunul na záda. Zadní strana navíc v případě foto modulu jakoby slibovala, že je zde více kamer, nebo aspoň stejné množství jako u minulého modelu, ale není tomu tak. Realme zde ponechalo jen jeden foťák s 8 MPx, což je nižší rozlišení než u loňského modelu.

Došlo na odstranění iP2, tedy mírné ochrany před vodou. Zde se zřejmě hraje na co nejnižší cenu. Nelze se tak divit, že zde nenajdeme ani lepší procesor. Původní model měl Helio G35 od Mediateku, ale Realme C11 (2021) se může pochlubit procesorem Unisoc SC9863A s osmi jádry a taktovací frekvencí 1,6 GHz.

Aspoň baterie zůstala stejná. Nabízí kapacitu 5000 mAh a o nabíjení se postará 10W technologie. Při takových specifikacích bychom očekávali, že Realme použije systém Android Go, ale místo toho byl použit běžný systém Android 11 s nadstavbou Realme UI ve verzi Go. Výrobce tak raději osekal vlastní nadstavbu než by nabídl optimalizovanější Android.

Specifikace Realme C11 (2021)

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, Corning Gorilla Glass 3+

procesor: 1,6 GHz, 8 jader, Unisoc SC9863A

2GB LPDDR4x RAM

úložiště: 32 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + realme UI Go Edition

foťáky: zadní – 8 MPx, f/2.2, PDAF přední – 5 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio

rozměry: 165,2 × 76,4× 8,9 mm, 190 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/ GLONASS/ Beidou

baterie: 5000 mAh + 10W

Cena novinky je nastavena v přepočtu na 2000 Kč, což odpovídá samotné výbavě. Vzhledem k dostupnosti loňského modelu, dá se předpokládat, že by se C11 (2021) mohlo objevit i u nás.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Realme C11 (2021) je novinka osekaná na kost

reklama reklama