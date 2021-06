OnePlus Nord, který debutoval v červenci loňského roku, byl na trhu velmi dobře přijat. Jinými slovy, zákazníci jej kupují více, než se původně předpokládalo. Není tedy divu, že se objevuje informaci o přípravách nástupce. Ten by se měl jmenovat OnePlus Nord2 a představen může být už ve třetím čtvrtletí.

Druhá generace by se na trhu mohla objevit do 30. září letošního roku. V loňském roce byla první generace představena v červenci. Je tedy možné, že Nord2 může být představen i ve stejném měsíci. Kódové označení zařízení zní Denniz a modelové označení DE2118.

Spekuluje se, že by Nord2 mohl být vybaven procesorem Dimensity 1200 a displejem s rozlišením FHD+ a výřezem ve tvaru průstřelu. Očekává se, že zařízení nabídne podporu 90Hz frekvence. Nabídnout pak má 32Mpx přední fotoaparát a 50Mpx zadní hlavní fotoaparát. Baterie nabídne kapacitu 4 500 mAh.

OnePlus Nord přišel se specifikacemi, jako jsou 6,44palcový 90Hz FHD+ AMOLED displej, přední 32Mpx + 8Mpx fotoaparáty a 48Mpx + 8Mpx + 5Mpx + 2Mpx zadní fotoaparáty. Dále nabídl procesor Snapdragon 765G, až 12GB RAM, až 256GB úložiště a 4 115 mAh bateriiu s podporou nabíjení 30 W.

Zdroj: gizmochina.com

OnePlus Nord2 dorazí do 30. září

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!