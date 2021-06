Moto G Stylus 5G je novinka se stylusem

Zdroj: Motorola

Motorola již uvedla několik nových modelů, ale ve svém portfoliu již nějakou dobu nabízí i model se stylusem. Tento rok jsme se dočkali pokračování v podobě Moto G Stylus 5G, ale dnes zde máme vylepšenou verzi, která navíc podporuje i sítě páté generace.

Nová série Moto G (2021) – dva nudné modely a jeden se stylusem

Stylus a 5G

Podpora sítí páté generace není jedinou změnou u Moto G Stylus 5G oproti dřívějšímu modelu. Původní procesor série Snapdragon 600 byl vyměněn za nižší model Snapdragon 480, což je škoda, když Motorola mohla například použít Snapdragon 690.

Moto G Stylus 5G nabízí dvojnásobné úložiště a také došlo na zvětšení kapacity baterie o 1000 mAh. Bohužel z nějakého důvodu není použita 18W technologie nabíjení. Místo ní se nabízí jen 10W. Moto G Stylus 5G má v základu rovnou Android 11.

Cena novinky byla nastavena na 399 dolarů, což je v přepočtu přibližně 8 300 Kč bez daně. V tuto chvíli je oficiálně oznámena dostupnost jen v USA. Pokud se Moto G Stylus 5G dostane do Evropy, bude muset jít s cenou trochu níž, aby byl mobil konkurenceschopný. Stylus je sice něco, co se jen tak nevidí, ale v tomto případě to asi nebude dostatečné lákadlo za takovou cenu.

Specifikace Moto G Stylus 5G

displej: 6,8 palců, Full HD+, IPS, 20:9

procesor: Snapdragon 480

RAM: 6 GB

úložiště: 256 GB

Android 11

Foťáky: zadní – 48 MPx 8 MPx, 118° 2 MPx 5 MPx, makro přední – 16 MPx

3.5mm, USB C

Bluetooth 5.1, WiFi 5, LTE, 5G

čtečka otisků prstů na straně, stylus

rozměry: 169,54 x 77,48 x 9,35 mm, 217,5 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroj: theverge.com



