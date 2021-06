TOP Xiaomi produkty, které TomTop nabízí za pár stovek [sponzorovaný článek]

Internetový obchod TomTop si opět připravil další nálož slev. Tentokrát vybíráme nejzajímavější Xiaomi produkty, které si můžete z německého skladu zakoupit s pětidenním dodáním.

Xiaomi Redmi 1A monitor

Xiaomi Redmi 1A je 23,8palcový monitor s IPS panelem, poměrem stran 16:9 a FullHD rozlišením 1920 x 1080 pixelů. Na první pohled zaujme velmi pohledným designem a hlavně zcela minimálními rámečky hned ze tří stran. To u podobně levného monitoru není samozřejmostí. Parametry jsou celkem solidní, ať už hovoříme o 178stupňových pozorovacích úhlech, kontrastu 1000:1 nebo rychlosti odezvy 6ms (GTG). Monitor je také extrémně tenký se 7,3 mm tloušťky a podporuje dokonce i základní možnosti náklonu. Samozřejmostí je i certifikace TUV Rheinland s ochranou proti škodlivému modrému světlu.

V německém skladu e-shopu TomTop pak je momentálně tento výborný základní monitor k mání jen za 3 106 Kč. Vše s dopravou zdarma a všemi výhodami německého skladu. Kupujte ZDE

Xiaomi Mijia G1 je ideální pro vaší lenost

Tento malý chytrý vysavač nabízí hned několik funkcí. Jednou z nich je například jak schopnost vysávat, tak vytírat podlahu. Můžete si tedy být jisti, že váš domov, nebo alespoň podlaha ve vašem domově, tak bude dokonale čistá. Se svým vysokým sacím výkonem až 2200 Pa je také schopný uklidit veškerý prach a jiné nečistoty, které se na podlaze nacházejí.

Nebyl by to ale chytrý vysavač, kdyby se nedal ovládat pomocí smartphonu. Proto, krom standardní navigační výbavy, jako jsou senzory pro mapování okolí, které vysavači pomáhají navigovat se po místnostech, je zde i možnost kontroly přes telefon. Konkrétně si tak můžete třeba navolit, kde zrovna chcete, aby vysavač vysával. Můžete ho také pomocí mapy vašeho domu/bytu navést na konkrétní místo, které chcete vysát.

Vysavač samotný má kapacitu baterie 2 500 mAh, díky které může vydržet na jedno nabití až 3 hodiny při vysávání plochy o velikosti 250 m². Vysavač je také schopen vystoupat po předmětech až do výšky 2 centimetrů, takže se nemusíte bát, že by se nedostal přes práh místnosti. Je také vybaven senzory pro prevenci pádu ze schodů, je schopen sám najít dokovací stanici při nízké úrovni baterie, a dokáže dokonce rozpoznat, o jaký terén se jedná, a jakou vysávací metodu má použít.

Pokud si tento krásně chytrý a praktický vysavač chcete pořídit, můžete tak učinit na webu TomTop. Zde se cena pohybuje za 4 062 Kč, ALE, pokud použijete náš odkaz, získáte dopravu z německého skladu zdarma. Kupujte ZDE

Chytré stropní světlo Yeelight YLXD76YL

Pokud již máte nebo uvažujete o chytré domácnosti, jako první určitě uvažujete o chytrých světlech. A právě pro vás si TomTop přichystal slevu na parádní stropní světlo Yeelight YLXD76YL AC220V 23W.

Za pouhých 1 266 Kč dostanete skvělou nástěnnou lampu či spíše lustr, který můžete ovládat pomocí dálkového ovladače, svého telefonu či pomocí chytrého náramku MiBand. Samozřejmostí je taktéž ovládání pomocí vypínače ve zdi. Ovšem to již může být menší přežitek, když na to máte například ovladač. Xiaomi Yeelight patří do rodiny světelných produktů Yeelight, která se vyznačuje dobrou světelností a dlouhotrvající kvalitou.

Lustr je díky certifikaci IP 60 odolný proti prachu, navíc aktivně odvádí teplo, takže se nemusíte obávat žádného poškození LED osvětlení. Světlo můžete ovládat pomocí Bluetooth ovladače, na kterém můžete nastavovat jas světla či teplotu osvětlení. Lustr spolupracuje s IFTTT, tedy si můžete nastavit mnoho možností spouštění, ztlumení, zjasňování a zhasínání světla. Doba svícení je 40 000 hodin. Lampa se navíc dokáže sama zhasnou, když jí MiBand náramek dá signál, že jste usnuli.

Stropní světlo Yeelight můžete koupit ZDE za cenu 1 266, a pokud vyberete odeslání z německého skladu, výrazně se tím zkrátí doba doručení a navíc vám nehrozí žádné clo a daně navíc.



