Aplikace Najít s iOS 15 lokalizuje i vypnutá zařízení

Hlavní část WWDC 2021 skončila, po zbytek týdne budou k dispozici prezentace hlavně vývojářům, na kterých bude Apple demonstrovat novinky ve Swiftu a podobně. Apple však v hlavní části představil několik novinek a v průběhu prezentace věnoval pozornost aplikaci Najít.

Kromě přidání živých streamovaných poloh kontaktů, kteří s vámi sdílejí polohu, je v rámci iOS 15 jednodušší najít váš iPhone nebo iPad. Zvláště, pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení. I když někdo zařízení vymaže, stále bude hlásit vaše informace na startovací obrazovce, pokud byl aktivován zámek aktivace. Díky tomu bude zařízení dávat najevo, že tento produkt je sledován skutečným vlastníkem.

Podle společnosti Apple bude funkce „Najít“ nyní vyhledávat zařízení i po jejich vypnuté. Apple prozatím nevysvětlil, jak to přesně bude fungovat, ale můžeme očekávat poslední bod z místa, kde se zařízení nacházelo, když došlo k vybití baterie nebo ke krádeži. Je ale možné, že bude zapnutá nízko energeticky náročná Bluetooth část, která poběží i přes vybitou baterii. Další doplňky aplikace vám pomohou najít ztracené AirPods Pro nebo AirPods Max.

Zdroj: engadget.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!