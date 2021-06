Zdroj: Dotekomanie.cz

Google usnadňuje přechod do režimu hosta na zařízeních s Android Go

Google se rozhodl usnadnit uživatelům přechod do režimu hosta na zařízeních, která jsou vybavena odlehčenou verzí systému – Android Go.

Režim hosta na Android Go bude nyní dostupnější

Android Go je ořezanou verzí klasického Androidu, která je určena pro výkonnostně slabší telefony. Je optimalizován pro to, aby přinesl maximální uživatelský zážitek i na těch nejlevnějších zařízeních, která jsou vybavena pamětí RAM do maximální velikosti 2 GB. Tento systém má předinstalovanou sadu základních aplikací, které jsou navrženy tak, aby nezatěžovaly systém a také byly méně náročné na internetové připojení.

Android Go 11, který byl představen v loňském roce nabízí stejně vysokou ochranu soukromí, jako jeho plná verze. Do ochrany soukromí patří například dočasný přístup ke kameře, mikrofonu a dalším funkcím. Nově Google ochranu soukromí rozšiřuje i o vylepšení režimu hosta. Uživatelé funkci režimu hosta mohou zapnout na uzamčené obrazovce. Funkci tedy již nemusí vyvolávat z menu v nastavení s nutností telefon nejprve odemknout. Na uzamčené obrazovce v pravém rohu se objeví ikona hosta. Klepnutím na ikonu dojde k vyvolání nabídky. V té bude možné následně vybrat požadovaný profil.

Google se rozhodl přinést toto vylepšení na základě průzkumu. V rámci tohoto průzkumu zjistil, že 56 % uživatelů v USA a 81 % uživatelů v Indii své telefony sdílí se svojí rodinou nebo přáteli. V tuto chvíli zatím není jasné, zdali bude novinka omezena pouze na zařízení s Android Go 11, nebo bude k dispozici i pro starší verze.

